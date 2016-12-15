加男英文教師台中車禍重傷　周三凌晨逝世

31歲加拿大男子凱利（John Kelly）今年10月1日在台中遭遇車禍，腦部與脊椎重傷陷入昏迷，其加拿大父母聞訊趕赴台灣並在外界協助下送回加拿大接受治療，遺憾的是，凱利的家人14日發出聲明，指凱利在當日清晨已「安詳離世」。

凱利來自加拿大卡加利，在台中從事英語教學工作三年，有一名三歲女兒。今年10月初在台中街頭步行返家途中，遭車撞飛至10公尺遠，之後緊急送往台中榮總治療，腦部與脊椎重傷，自此陷入昏迷。

凱利的加拿大家人在10月意外發生後趕赴來台，並在外界熱心幫忙下籌得鉅款支付在台醫藥費與醫療專機費用，於11月中返回加拿大家鄉接受治療並與家人團聚，然而，當地醫療團隊評估凱利腦部與身體傷勢過重，一輩子應無法醒來及復原。

回到車禍事件，22歲肇事駕駛曾姓男子向警方宣稱是凱利刻意跑到他車輛前被撞，但由於事發時沒有監視器或行車紀錄器畫面，因此形成羅生門。

台中豐原分局許家瑜分隊長表示，凱利母親在台時已對駕駛提出重傷害告訴，目前由台中地檢署調查中。

凱利家屬發出的聲明摘要：