雅虎又是你！ 再度遭駭10億筆個資外洩

雅虎在週三(14日)在揭露了一筆發生於2013年8月的資料外洩案，不過數量比起以往更為驚人，大約有10億筆個人資料被竊取。

早在今年9月，雅虎就公布了一起在2014年發生的資安事故，該起事件中，共計500萬筆的個資外洩已經是資安歷史上最大的外洩事件，未料唯有雅虎才能超越雅虎，14日又爆出比起500萬更驚人的數字，雅虎的股價在消息公布後隨後下跌了2.5%。

這兩起外洩案顯示出網路犯罪造成的影響已經遠遠大過以往，高德納諮詢公司(Gartner Research)副總裁Avivah Litan指出，網路犯罪的強襲已經到達影響國家安全的程度，但是我們仍然沒有準備好，在面對這類攻擊上，唯有國家級的應變計劃才得以反制。

英特爾安全集團(Intel Security Group)首席科技工程師Steve Grobman則說，不管這類攻擊是由國家資助，還是單純基於經濟誘因而進行，他們確實威脅著我們每日的生活，而隨著洩漏或偽造的資料正被用於攻擊政府機關和個人，相關非法行動有增無減。

在9月的外洩事件中，雅虎宣稱該事件係由「國家」在幕後操作，但目前尚無從得知這次規模更大的外洩案是否與前一起有關聯。

即將收購雅虎的美國行動網路商威訊無線(Verizon)維持上次事件後的論調，表示將靜觀雅虎處理這類事件的作法，並評估這兩次事件是否會對收購案造成負面的影響。

對此，前美國參議院通訊委員會顧問Jacob Olcott指出，Verizon為了雅虎持有的個人資料而進行收購，現在他們正在試圖釐清，大約有多少顧客因為個資外洩而流失，而顧客的流失是否導致雅虎市值降低也在考量範圍內，除此之外，Verizon也要試圖衡量要花多少代價才能提高雅虎的資安等級。

現階段，雅虎知道曾有人在2013年內駭入伺服器內取得、竄改了部分個資，但是無法提出一個明確的日期跟入侵者的滯留時間總長。

一名水牛城大學的安全專家Arun Vishwanath表示，外界也不需要指責雅虎過了這麼長的時間才發現駭客事件，事實上，在這類型個資外洩案件中，駭客通常都有辦法在伺服器中潛藏至少一年，最後之所以曝光通常是因為「意外發現」，雅虎並不是個案，唯一驚人的只有他們外洩的量。

至於哪些資料確定外洩呢？雅虎聲明中提及的資訊包含姓名、電子郵件、電話和生日等，在某些情況下甚至有少量的加密問題，值得慶幸的是，銀行資料和信用卡號碼等機密資訊並沒有流出。

洛杉磯資安公司Lieberman Software的負責人Philip Lieberman形容，雅虎在資料安全處理上有股「沒來由的倨傲」，相信僅憑一己之力就能做好網路安全網絡，但是事實證明他們沒有這樣的能力，對於雅虎仍然固執己見，他搖搖頭用有些無奈的語氣說，只能祝他們好運了。