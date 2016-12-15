〈時評〉從「臉書」老闆祖克柏的中國夢說起

現年32歲的「臉書」（Facebook）老闆祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）一直想進軍中國，但和堅持「不作惡」（do no evil）以至退出中國的「谷歌」（Google）不同，上月傳出「臉書」正研發審查工具，用來過濾臉書內容，以求加入中國市場。

一般西方大企業老闆不惜卑躬屈膝進軍中國，可以用人民幣來推估他們的企圖，但祖克柏不太一樣，他確實抱持著夢想。他的第一個夢想，可以簡約成一種「人類夢」，就是「讓世界更開放」。祖克柏希望透過他創設的「臉書」，把全人類連結在一起。因此，他不願放棄中國這塊擁有14億人口的土地。

祖克柏還沒真正發達時，有企業曾經想花費鉅資買下「臉書」，但祖克柏拒絕，原因不是對方開價不夠高，而是他的「人類夢」，一旦「臉書」被該企業掌控，他的夢想就將成空。這話他在2007年時說過，到2010年接受媒體訪問時又說了一次：「我最關心的就是如何讓世界更開放」。

除了「人類夢」，祖克柏還有著「中國夢」，雖然這個夢的實際內容仍不甚了了，但祖克柏尋夢的軌跡舉世皆知。他在北京霧霾中跑步、娶了個華裔姑娘、能以中國話演講，甚至一次碰到中國國家主席習近平時，還提出為他女兒取個中文名字的要求。

此前，為求進入中國，祖克柏提出過各種方案，根據大陸媒體估計，他最少要滿足三項要件：一是把中國境內的用戶資料儲存在中國的伺服器上；二是與一家中國公司合資營運；三是封鎖所有中國法律和政府部門禁止連上的網路和帳號。

實際上，在雙方的接洽過程中，完全沒聽說祖克柏有過任何「不作惡」的堅持，「臉書」正研發過濾系統的消息，依常理推斷，非常可信，但至今祖克柏的「中國夢」、「人類夢」未圓。

究其實，不論祖克柏做出如何的讓步，「臉書」進軍中國近乎不可能，理由是從中共政權立場看，讓「臉書」進中國，對中共有什麼好處？「臉書」退讓了，祖克柏、中共一起被罵；「臉書」堅持了，雙方難免吵吵鬧鬧，中共為什麼要搬石頭砸自己的腳？

依此，第一個可以看教廷與中國的建交談判，雖然連續幾任教宗都積極與中方接觸，展現建交的誠意，但問題仍卡在北京的立場：「何有利於我哉？」大陸天主教不論地上、地下，目前都「管理」得好好的，中共沒理由自找麻煩。

第二個可以看美國多年來「和平演變」中共的企圖，類如祖克柏的「人類夢」、「中國夢」，希望透過「交往」達成改變中國的目的，如今川普的當選，說明這條路線已經失敗。

最後再看台灣的「交往派」，如果希望透過交往以減少雙方誤解，還可以接受，但如果想透過交往以改變對岸，最好趁早改弦更張。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）