振興經濟 日本賭場合法化今闖關參院

日本國會今日將表決爭議多時的「賭場合法化」法案，倘若通過預期將為日本帶來每年400億美元收入。

日本參議院委員會昨（13）日通過安倍政府提交的賭場法案，今日送交參議院全院會議表決，在執政的自民黨握有國會多數席次的情況下，預期法案將可搶在本次會期結束前闖關成功。

看好日本觀光前景，國際博弈業者（特別是中國業者）紛紛著手評估投資可能性。其中，永利渡假村（Wynn Resorts）、美高梅集團（MGM Resorts International）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）都表達高度興趣。

根據里昂證券（CLSA）本月的分析，如果在日本各地都核准設立賭場，屆時帶來的營收上看400億美元。

日本最大的在野黨民進黨將試圖擋下法案。本月6日法案於眾議院審議時，民進黨、自由黨、社民黨等反對黨即因不能接受自民黨的議決方式，退席表達抗議。與自民黨聯合執政的公明黨具有濃厚的佛教背景，內部聲音也相當分歧。反對者認為賭場合法化會造成賭博成癮、洗錢等社會問題。

日本目前已核准賽馬、賽船和簽賭自行車賽等，另外「柏青哥」遊戲也造成廣泛的成癮問題。一項《日本放送協會》（NHK）的調查顯示，僅12%的民眾支持賭場解禁，44%民眾反對，其餘則未表態。

倘若法案通過，橫濱、大阪即有可能是第一座賭場的落腳地，東京都知事小池百合子目前則沒有清楚表態。部分地方政府如北海道小樽、沖繩等則質疑賭場未必真能促進收益，明確表示未來不會引進。