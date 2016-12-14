公費疫苗將用罄 氣溫驟降 籲盡速接種

根據衛福部疾管署統計，上週新增5例流感死亡病例，創下本次流感季單周新高。從今年7月1日起，共有205例重症個案，其中有24例死亡病例經審查與流感相關。本週逢入冬以來第一波冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，請民眾注意氣溫變化並做好保暖工作。

205例流感併發重症病例中，9成以上為50歲以上成人，其中93%有慢性病史，89%未接種流感疫苗。另外，71%死亡病例感染H3N2，92%病例有慢性病史，83%未接種流疫苗。目前國內檢出之流感病毒以H3N2為主，監測資料顯示98% H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，未發現抗藥性病毒株。

今年度公費流感疫苗自10月1日開打至12月11日止，接種數已超過581萬劑，整體疫苗使用率已逾96%，新竹市、新竹縣、金門縣和連江縣公費流感疫苗各剩不到千劑，其餘縣市也多會在20日前用罄。

疾管署提醒民眾，切勿輕忽流感的嚴重性，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應儘速就醫，必要時依醫師指示使用公費流感抗病毒藥劑並在家休養。

另外，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病不上班、不上課，以避免病毒散播造成疫情發生。