二戰未終結？專家：安倍和普丁70年領土爭議難畫下句點

12月15日普丁訪日，外媒指日本首相安倍晉三、俄羅斯總統普丁可能握手言和，「嘗試終止第二次世界大戰」。近七十年來，國後島、擇捉島、齒舞群島及色丹群島，日人稱「北方四島」，莫斯科則稱「南千島群島」，這四大與北海道比鄰的島嶼主權究竟歸屬於誰，俄日間紛紛擾擾始終沒有定論。

四島的主權爭議也跟著延宕了兩國關係正常發展。二戰在歐亞主戰場停火並簽下和平協議劃下句點後，俄日兩國始終沒有簽署和平條約，多處領土爭議懸而未決。

最近，北德州大學的政治學家發表了他們最新的研究結果。他們檢視1816至2001年間世界各國間的領土爭端，並且用珍貴資源、民族連結性等作為衡量「領土對該國是否重要」為指標，其中俄日兩國間爭議在所有領土紛爭中奪冠。值得注意的是，在所有「成功解決」的領土紛爭中，有三分之一最終用武力對抗來定歸屬，只有兩件主權爭端是透過雙方和平談判收場。

經濟外交是化解紛爭唯一解方

安倍和普丁能從這些過去的歷史得到什麼？美國《國家利益雜誌》分析指出，過去的成功案例顯示，想要循和平途徑化解，「經濟外交」就是重要因子。若能在適切的時候採用，貿易、投資等其他經濟利多可以創造信任，解決政治困境。

可以確定的是，最近十年來俄羅斯跟日本間的經貿交易量顯著成長了四倍，兩國間的經貿關係確有改善。安倍也很聰明地緊抓這點，今年九月俄日兩國在安倍的「新思路」談判政策下，達成8項綜合性的經濟合作方案，包含日本提供俄羅斯石油與天然氣生產能力的技術支援、兩國共同開發遠東地區等。

儘管如此，仍要注意經濟上的發展能有多大程度帶動政治磋商。兩國的合作程度是否已經到了催化政治協商的高點了呢？

事實上，俄日兩國仍有很多合作的空間。諸如日本提高對俄國遠東地區的投資量（硬體建設為大宗）、兩國共同開發北方四島等。

經貿合作也不是都沒有阻礙。俄羅斯在庫頁島、北千島群島、爭議的北方四島間都擴大兵力部屬，中國崛起的威脅無疑也提升了北方四島的戰略價值，俄國甚至在日前於國後、擇捉兩島部署新型反艦飛彈系統，疑似要重申主權，這也增加日俄兩國談判時的阻礙。

《國家利益雜誌》認為，看待15日普丁跟安倍的領袖高峰會時，不能單看「協議（無論政治或經濟上）有無達成」，而應該長遠來看兩人是否成功地搭起互賴、互信，最終邁向和平的基礎。