核災區醬包案持續延燒 再爆5款納豆產品

日本核災區醬包案持續延燒，食藥署今（14）日表示，昨（13）日台中港邊境查驗又揪出5款問題納豆產品，發現醬包來自核災區的茨城及千葉，均由「裕毛屋公司」進口，已在邊境要求全數退運，未流入市面。

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷表示，這批問題產品包括「日本碎納豆2入-菅谷」、「日本大粒鶴之子納豆2入-菅谷」、「日本雪小粒納豆3入-菅谷」、「雪小粒納豆3杯入-菅谷」等4款，納豆為北海道產、醬油包來自核災區千葉縣、芥末包則來自核災區茨城縣；另有一款「道產 小粒黑納豆」納豆產地標示為日本，2包醬包均為千葉縣製造。

日本東北地震5年前引發福島核災，台灣隨即禁止日本福島、群馬、櫪木、茨城、千葉等5縣巿食品輸台；不過，日前有民眾在吉野家吃納豆時，發現所附的醬油包，竟是來自遭禁止進口的日本核災地區縣市，食藥署隨即介入調查。

家樂福火鍋湯底證實來自福島

根據媒體報導，家樂福販售的「牡丹峰完熟番茄鍋湯底」今日已證實來自福島核災區。台北市衛生局表示，將監督銷毀下架已回收的1千多包產品。

食藥署12日晚間到家樂福稽查時，發現一款「牡丹峰完熟番茄鍋湯底」中文產地標示「島根縣」，但日文固有記號卻是來自「福島縣」；當時家樂福表示，是日本出口商出錯貨，已全面下架。

經台北市衛生局向家樂福總公司調閱進口報單，輸入許可通知和日文製造廠商報告書後，已證實該產品來自福島「モうソポソ株式會社K」。。衛生局依《食品安全衛生管理法》將業者處3萬元以上300萬元以下罰鍰，且不排除移送檢調。