期交所開辦「106年度第1季交易人期貨及選擇權課程」

為協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，推廣期貨及選擇權知識，臺灣期貨交易所舉辦「106年度第1季交易人期貨及選擇權課程」，並自今(105)年12月19日(下週一)上午9時起開放網路報名，課程全程免費，名額有限，額滿為止，敬請交易人把握機會，儘速報名參加。

為了讓交易人能夠熟悉及運用期貨及選擇權商品，期交所規劃辦理3項課程主題，分別為「期貨入門」、「選擇權入門」，以及「期貨及選擇權進階」，每次2堂課共4小時，於週三及週四晚間7時~9時，假期交所2樓期貨交易教育中心辦理，每次開放40位交易人報名參加，交易人每季可選擇2種不同主題課程報名，惟每次2堂課均應到課。

期交所邀請在期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之交易經驗，協助交易人建立期貨及選擇權概念，以及如何有效控管風險，以提昇交易人專業素養與市場參與度。明(106)年第1季課程內容將重點介紹近2年上市之人民幣匯率期貨與選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等匯率類商品，及東證期貨、印度50期貨等境外指數類商品。鑑於近期國際股市、匯市動盪加劇，交易人可藉由本課程瞭解前述商品特性及相關避險、增益交易策略，及時掌握期貨市場關鍵資訊及動態。