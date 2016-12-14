訪日前夕 普丁：俄日雙方不存在領土爭議

俄羅斯總統普丁周二（13）日否認俄日間存在領土爭議，並強調日本該是時候妥協，以推進兩國二戰後和平協約的簽訂。

普丁在上周接受日本媒體訪問時表示，「俄羅斯認為兩國之間沒有任何主權衝突，從頭到尾都是日本單方面認定和俄羅斯有領土爭端。我們已經準備好來談這件事了。」他即將在這周前往日本和安倍晉三進行領袖峰會。

訪問中，普丁再次強調日本對北方四島的主張（包含擇捉、國後島）早已超脫了1956年日蘇共同宣言的框架。和平協約是否能締結，「完全視日本的彈性而定」，普丁表示「我們會盡力促成和平協約的達成，俄羅斯希望全面正常化雙方關係。」

普丁多次提醒要尊重1956年日蘇共同宣言的效力，其中宣言內容有兩國和平合約簽訂後，俄會向日本移交四島中較小的齒舞、色丹兩島。

他將在12月15、16日訪日，這是11年來首度有俄羅斯總統踏上日本領土。這項行程在2014年即排定，但後來因烏克蘭事件造成西方與俄關係低盪，隨之延宕。他也抱怨日本持續跟西方國家站在同一陣線，為烏克蘭事件對俄羅斯持續進行經濟制裁。「在這個情形下，俄羅斯跟日本怎麼可能深化經貿關係，走向更新的發展？」

日本《每日新聞》採訪一位俄羅斯資深官員指出，「簽定和平條約有諸多困難，現階段很難克服。」他認為，安倍普丁會談不會為領土爭議帶來任何突破，「只有在日本完全同意二戰結果下，和平條約才會進到實質討論階段。」文章認為，該官員言下之意是認為日本應該接受北方四島是俄國領土，「俄日兩國應先建立相互信任、發展雙邊關係再來談和平條約。」

一位任職於俄羅斯外交部的高級官員表示，基於兩方2013年的共同宣言因日本制裁俄羅斯、雙方對話凍結都還尚未實行，這次會談不會發布新的政治聲明。不過，日俄確實可能針對雙方共同開發北方四島，發表他們的新興合作案。

目前有領土爭議的島嶼，日本稱「北方四島」，俄羅斯稱「南千島群島」。雙方對島嶼的主權歸屬僵持不下，因而延宕戰後和平條約的簽署，一拖就近70年。