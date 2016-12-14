遠離阿茲海默症 從改變生活習慣開始

根據美國阿茲海默症研究與預防基金會(Alzheimer's Research and Prevention Foundation)統計，每68秒就有一人罹患阿茲海默症，也是全美十大死因的第6名。雖然目前尚未有藥物可根治，但醫生表示若要預防阿茲海默症，可從改變日常生活習慣開始，例如多運動、多動腦和保護好頭部、避免受傷等。

近幾年，不斷有國外研究發現，運動會刺激腦細胞增生，特別有利於主宰記憶的海馬迴區域，可避免腦部功能衰退。 根據英國匹茲堡大學的一份研究，在60到80歲的受試者中，實驗組每週運動3天、每次持續走路30到45分鐘。一年後發現，主宰記憶的海馬迴區域，容量增加了2％，而參與部份記憶功能的前額葉皮質，也隨之成長。

因此科學家建議，每週至少從事有氧運動（走路、慢跑或爬樓梯等）5次，每次至少30分鐘，可有效降低50%罹患阿茲海默症的風險。

飲食方面，多攝取魚類、蔬果、豆類、堅果，使用橄欖油等未飽和油脂來烹調或調拌沙拉，少食用飽和性脂肪。

每日一顆蘋果也可降低其風險，因為蘋果內含豐富的「乙醯膽鹼」（acetylcholine），乙醯膽鹼負責在神經細胞之間進行信息傳遞；當大腦中的乙醯膽鹼增加，信息的傳遞速度就會加快，進而促進思維的活躍。

咖啡因對於防止腦部β類澱粉蛋白斑塊累積也有不錯效果。阿茲海默症的特徵是腦部β類澱粉蛋白斑塊不斷累積之下，會消滅健康的神經元，造成記憶與感知功能受損。每日喝3到5杯的咖啡，能降低65%罹患阿茲海默症的風險。

另外，學習也能刺激腦細胞增生，上課、閱讀、學習新技能，甚至多去電影院都可以。冥想、瑜珈、充足的睡眠也有益大腦健康。

研究也發現，腦部曾經受過傷的人，罹患阿茲海默症的風險高一般人4倍；過胖的人，罹患風險也高出2倍。

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補充資料來源：

一個「運動」念頭，五種好處