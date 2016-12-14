因應天災影響與法令規範

今年南台灣遭強颱肆虐，造成港口許多漁船受損，部分船體因而產生擱淺、漏油的狀況，依據海洋汙染防治法，船東須負擔船體殘骸移除的費用，以及負責清除船體漏油造成的海洋汙染，許多船東因此蒙受鉅額損失。富邦產險「船舶營運人責任保險」，提供船東便利且多元的保險保障，在承保範圍內由船東依法應負責任的賠償費用，都可藉由保險轉嫁。

交通部針對船舶營運人應負起經營風險之責任，已制定「船舶運送業投保營運人責任保險及旅客傷害保險辦法」，規定船舶運送業應於開始營運前投保營運人責任保險。保險範圍包含船東對船舶殘骸及海洋污染的清除責任、對船員或其他第三人造成傷害或死亡的責任、因碰撞而造成他船毀損之責任、因碰觸而對第三人財產造成損失的賠償責任以及救助人命衍生的費用。

富邦產險表示，過去國內船東如欲投保營運人責任保險，只能向國外保險公司投保或者加入國外的船東責任互保協會。富邦產險配合法令政策，提供小型商船以及漁船在地化的服務，船東現在可以直接在國內投保「船舶營運人責任保險」，將船東依法應對第三人負的責任轉由保險保障，承保內容涵蓋上述交通部所規定投保的保險範圍，且投保程序簡單，對於經營船舶/漁船的船東來說，是相對有保障且便利的選擇。