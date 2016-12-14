中華電信歡慶聖誕佳節Hami服務暖心大優惠

聖誕佳節即將到來，中華電信推出一系列加值服務優惠好康，讓您繽紛過耶誕。即日起申辦「Hami驚喜年約促銷方案」，除享月租八折優惠外，4G客戶再享每月最高3GB上網流量，暢快上網一整年，再抽最夯4G手機；Hami Pass年約方案亦有驚喜雙重送！此外，Hami來電答鈴全館耶誕大放送，客戶可透過LINE分享送歌，將最熱門好歌、應景聖誕歌，送給親友免費下載。好康不止於此，若於今(105)年底前首次成功完成「智慧繳費」，加碼贈送250元電信費，最豐富的加值服務及耶誕好禮盡在中華電信！

歡慶耶誕節，中華電信讓您輕鬆體驗優質加值服務，自即日起至106年2月5日止凡申辦「Hami驚喜年約促銷方案」，申租「答鈴超值包」搭配Hami電視、Hami書城、KKBOX、FunPark童書夢工廠或至尊股票機等任一加值服務，除享月租費8折外，再加贈3GB行動上網12個月，還可抽4G手機！另參加「福星方案」，任選一加值服務也可享每月1GB流量。此外，申辦Hami Pass年約方案除月租8折外，再享每月2GB流量，還可抽iPone 7(32G)及iPad mini 4 (32G)等大獎。

還在為耶誕禮品苦惱嗎？Hami來電答鈴全館皆可任意挑選歌曲送給好友，自即日起至106年1月2日，只要透過LINE分享送歌給好友，獲得分享的好友即可免費下載該首歌曲答鈴！透過答鈴送上耶誕最誠摯的祝福，還可參加抽獎。佳節想要親子同樂也沒問題，FunPark童書夢工廠年終回饋限量贈送AR水族箱，成功加入會員再抽DIVER輪型機器人；此外，Hami書城也推出coupon折價、超商禮券、威秀電影片等滿額贈禮，讓親子一同閱讀，共度知性平安夜。針對喜歡宅在家享受過節氣氛的遊戲玩家，凡於105年12月16日起至106年1月15日期間成功申辦「Hami遊戲」，即可免費獲得「全家百元禮券」！