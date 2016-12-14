櫃買中心與永豐金證券合作舉辦2017年潛力產業投資論壇

櫃買中心為提升優質上櫃及興櫃公司之能見度，協助投資人瞭解台灣產業及未來發展，與永豐金證券合作於12月14日在台北晶華酒店舉辦「2017年潛力產業投資論壇」，並以「自動駕駛」、「智能製造」、「AR/ VR的新應用」及「生技醫療」等新興行業為主題，希望能向機構投資人介紹多元的資本市場及推動新興產業的發展。

本次論壇由永豐金證券陳惟龍董事長、金管會鄭貞茂副主委以及櫃買中心張麗真總經理致詞揭開序幕，並以「行銷好台灣，引資海內外」為主軸，向現場機構投資人介紹臺灣資本市場穩健且優質的基本面。此外，論壇亦安排各產業相關之專題演講及海內外公司說明會共20場次，其中專題演講包括「後川普時代，2017年全球經濟展望」，以及針對航空產業、鋰電池能源及自動駕駛等產業的發展現況與未來展望進行深入分析；另說明會亦邀集了前開亮點產業多家國內外上市櫃公司及興櫃公司之高階主管，安排其與專業機構投資人進行一對一會談，希望透過雙向深度交流協助投資人更瞭解公司與產業的未來發展，以掌握投資先機。

在各國鼓勵企業創新並發掘具發展潛力之新興產業進入資本市場的同時，櫃買中心亦持續推廣國內外優質企業，為投資人打造更穩健及多元的投資環境。