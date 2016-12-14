陳唐山：臺灣是中國的一部份嗎?

前外交部長陳唐山在「臺美日三邊國會議員對話」時，主動提及「一中政策」，並且以「世界上都認為只有『一個中國』，而『台灣是中國的一部份』」的爭議，詢問與會的美國議員博達悠（Madeleine Bordallo）「台灣是不是中國的一部份」時，博達悠僅以「我不確定（I am not sure）」回應。陳唐山進一步說道，美國在上海公報等文件上說暸解有「一個中國」政策，並不是說台灣是中國的一部份。因此，陳唐山請博達悠在回國時可以好好研究上海公報的內容，而博達悠也予以承諾。

由外交部與遠景基金會主辦的「臺美日暨亞太區域夥伴安全對話」，今(14)日在臺北君悅酒店隆重展開。而首場「臺美日三邊國會議員對話」卻在接近尾聲時讓陳唐山對台灣是否是中國的一部分意外的揭開了「爭議」點。

美國務院前政治事務次卿雪蔓（Wendy Sherman）在會前接受媒體訪問時表示，台美日關係目前有一個長期的做法，就是追求和平與持續性的重要。雪蔓進一步說，美國相信沒有國家應該被孤立或被脅迫，而是要建立安全、繁榮的未來。

根據媒體報導，李大維於會前表示，中國大陸與邦交國相關的壓力始終存在，但不認為短期內會有重大改變，駐外館處都很小心、很警覺。而對於台美關係，李大維強調「美台穩定關係對美國是資產而不是負債 」。

今年的研討會係對過去一年來的國際情勢之發展而訂定相關主題，分別是「非傳統安全領域之國際合作─全球合作暨訓練架構」、「亞太區域經濟整合之展望」及「東亞海域安全」。這次的研討會期望藉由各國的學者專家的討論，以期掌握區域及國際趨勢，做為台灣政府未來制訂相關決策之參考。