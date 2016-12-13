義美開拉麵店！攜手日冠軍  竹北開店賣「天然安心拉麵」

日本拉麵品牌近年陸續進軍台灣展店，多強調保留原汁原味，近期一家五度獲得日本年度「東京拉麵秀」冠軍業者－麵家IROHA，在竹北開出台灣第一家店，並與國內義美食品合作研發出「不含添加物、最安心」的拉麵，瞄準重視健康與食安的拉麵迷與家庭。該店預計在本月22日正式營運。

為了台灣第一家店的開幕，麵家IROHA會長栗原清多次來台，親自監工，為的是呈現最美味與安心的拉麵給台灣消費者。13日栗原清接受記者專訪，被問到為何選擇與義美合作時表示，義美食品的理念為安全與安心，與麵家IROHA理念相符，因此共同合作，並從中學習到重要食安觀念。栗原清接著表示，最期待與義美的合作關係，相信能擦出不一樣的火花。

麵家IROHA會長栗原清

被問到與義美合作最大的挑戰，栗原清指出有兩項，一是義美採用天然食材，與日本當地拉麵製作的習慣較不同，而其中以麵的挑戰最大。在日本，拉麵麵條製作過程中普遍會加入鹼水，提高麵體彈性，但在義美溝通下，決定不加入鹼水，經過六個月雙方不斷試驗改良，終於完成最理想的拉麵麵條。

第二項最大的挑戰，就是黑醬油拉麵裹面最重要的元素──黑醬油醬──不使用添加物，這個構想要達成花費相當長的時間與金錢，為臻口味完美，麵家IROHA一再試做純天然黑醬油醬，更報廢二百餘公斤的醬油。

栗原清表示，在台灣，麵家IROHA就地取材，富山黑醬油拉麵使用義美的全豆純釀造醬油為基底，加入台灣的魚介、豚骨等其它自然食材去調配，接著熬煮逾五個小時；另外，拉麵湯頭鹹度為配合台灣人口味有做些微調整，鹹度降低，就只為了呈現給台灣消費者獨一無二的天然健康冠軍拉麵。

另外一款主打白金雞湯拉麵系列，則是以雞骨、雞爪及昆布等為主熬製的湯頭，同樣取材自台灣本地，搭配的叉燒有雞肉與豬肉兩種選擇。

富山黑醬油味玉拉麵

麵家IROHA竹北店商品食材原料多來自義美，栗原清也預告，未來也會研發含義美豆漿的神秘湯頭，做為台灣限定商品，也會不斷努力調配出健康取向的拉麵湯頭，帶給台灣拉麵迷不一樣的驚喜。

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