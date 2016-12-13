認購綠電不落人後 義美獲經濟部頒「企業遠見獎」

經濟部的「綠電認購制度」上路第三年，今(13)日假華山1914文創園區頒發「綠電感恩賞」，表揚前五名大量認購綠電的企業，台積電、中華電、義美食品榜上有名，榮獲「企業遠見獎」。

義美今年認購高達275萬度的綠電，比去年的250萬度還多，雖落後台積電的2億度、中華電信的400萬度和日月光集團的350萬度，屈居第四位，卻是國內認購綠電最多的食品業者，展現義美重視綠能的精神，長榮航空則以250萬度認購量拿下第五名。

從1994年成立義美環境保護基金會以來，義美在環境議題上不遺餘力，除了關心瀕危西伯利亞虎的保育外，也紮根本土，資助綠蠵龜返鄉產卵的相關計畫，甚至還放眼國際，贊助知名的國際生態保育學者珍古德，在保護黑猩猩上不落人後，這些都是為了替後代留下更美好的環境。

能源局表示，綠電認購制度自2014年上路至今，從2014年全國認購綠電總度數的434.5萬度及531戶的認購戶數，成長到2015年超過1.5億度的認購量和3406戶認購戶數，今年的總認購額更突破2.7億，仍在成長當中，可以想見綠電的認購仍有很大的成長空間。

除了企業獲得的「企業遠見獎」外，另有連鎖咖啡廳、宮廟等串連認購而獲「推廣貢獻獎」，綠色和平基金會和荒野保護協會等環境團體則榮獲「推廣貢獻獎」等。

經濟部部長李世光指出，為了落實能源轉型、邁向2025非核家園，經濟部除具擬太陽光電二年計畫與風力發電四年計劃外，更完成《電業法》之修法草案，以加速綠電的發展、投資與使用。