外交部協辦「2016年臺美日暨亞太區域夥伴安全對話研討會」

外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」、美國「 新美國安全中心」(Center for a New American Security, CNAS)及日本「世界平和研究所」(Institute for International Policy Studies, IIPS)合作,於2016年12月14日在臺北君悅飯店舉辦「 2016年臺美日暨亞太區域夥伴安全對話研討會」。



這次的研討會議程排入「臺美日三邊國會議員對話」 ,並邀請美國聯邦眾議員博達悠(Rep. Madeleine Bordallo, D-GM)、日本眾議員鈴木馨祐、 立法委員劉世芳及江啟臣一同進行交流。此外, 曾在2015年伊朗核子協議扮演重要角色的美國務院前政治事務次 卿雪蔓(Wendy Sherman)亦將來臺與會並發表專題演講。



為因應過去一年來國際情勢之發展,研討會各場次主題分別訂為「 非傳統安全領域之國際合作─全球合作暨訓練架構」( International Cooperation on Non-Traditional Security – Global Cooperation and Training Framework, GCTF)、「亞太區域經濟整合之展望」(The Outlook of the Asia-Pacific Regional Economic Integration)及「東亞海域安全」(East Asia Maritime Security),盼藉由與會各國學者專家之討論, 掌握區域及國際趨勢,以做為台灣政府未來制訂相關決策之參考。



外交部自民國100年起委託國內外智庫合作舉辦「 臺美日三邊安全對話研討會」,成效良好,深受區域各國重視, 近兩年亞太地區學者專家出席之情形亦趨踴躍, 對提升我國際能見度實有助益。外交部盼藉由舉辦此一研討會, 增進與會者對台灣政策的瞭解與支持, 持續深化臺美日戰略安全夥伴關係, 提升台灣在亞太區域的角色及地位。