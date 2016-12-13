中華電信榮獲經濟部「綠電感恩賞」表揚

中華電信公司「為了你，一直走在最前面」，響應政府「綠電感恩賞─被實踐的綠能未來」環保節能訴求，自104年度起參加「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」，已連續兩年認購綠色電力分別為104年200萬度與105年400萬度，成為電信業者認購綠電最多的業者，本年更是榮登認購綠電全國第二名之業者，榮獲經濟部頒「企業遠見獎」，展現中華電信公司支持政府推廣綠色電價制度，協助政府「綠能減碳」之施政目標，及推廣再生能源之決心，創造綠能經濟發展，達成能源供給、產業發展與環境保護三贏局面。

中華電信公司除以行動支持政府綠色能源政策外，本公司內部更藉由創新資通訊服務如iEN智慧節能系統、EARTH系統管控電、水費等，以積極響應節能減碳行動及創造綠色價值。同時為實現綠色企業的承諾，中華電信修訂「環境永續發展策略與目標五年計畫」，從2016年到2020年訂定環境永續發展政策、策略及策略地圖，每年編列預算，積極推動各項行動方案，包含打造綠色供應鏈，採購綠色產品金額要占整體採購5%以上，並配合「低碳城市自治條例」建置太陽光電系統發電量每年超過500kwh，並於2020年希望綠色產品及服務成長超過10億元。

中華電信公司於今年亦獲頒台灣企業永續獎，並第四度入選道瓊永續指數（DJSI）世界及新興市場成分股的殊榮，為台灣唯一獲此殊榮的電信服務業者，除朝向最有價值與最值得信賴資通訊公司目標持續前進外，更關心環境永續、環保低碳的議題，期盼藉由環境永續的經營，能為員工、生活、生態達到合而為一的平衡發展，讓中華電信公司由內而外成為紮紮實實綠色品牌，率先帶動國內企業綠色經濟產業，進而躍向國際。