委內瑞拉宣布關閉邊界 廢高面額鈔打擊邊境走私

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛(Nicolas Maduro)再一次電視的宣傳演說中指稱，在邊境活動的「幫派組織」對委國經濟造成嚴重的損失，因此決定將與哥倫比亞的國界關閉72小時以處理幫派產生的危機。

委國上一次關閉與哥國的大部分邊境關口是在去(2015)年8月，直到約略一年後才再次開啟，哥倫比亞政府曾抱怨沒事先經過討論，邊界關閉的太過突然，不過隨著時間進展，雙方已經逐漸達成共識，共同打擊長達2200公里國界上的走私犯罪行為，這項新政策預計將對居住在邊境的住民產生重大影響。

由於奉行左派路線的委內瑞拉政府補助，委國境內的柴油、石油相對便宜，許多人藉由委國買、國境賣出的方式賺取暴利的差價，且為了處理集團型的經濟犯罪行為，委國似乎決定向印度取經，宣布國內最高面額的100玻利瓦紙鈔停止在市場上的流通。

委內瑞拉的國民將有10天的時間，可以將100波利瓦兌換成硬幣及新的高面額紙鈔，但是只能在中央銀行兌換，而根據委國中央銀行，市面上流通的100波利瓦紙鈔大概有整整60億張，所佔價值高達總流通波利瓦的一半，在這10天的時間內，委國境內的的狀況勢必會有一定程度的紛亂。

馬杜洛指出，之所以會採取這樣的措施，是因為在政府推估，幫派所持有的3000億波利瓦款項中，大部分都是100玻利瓦的紙鈔。

他同時也說，政府已經下令封閉所有海、陸、空進出的途徑，這些犯罪組織在哥倫比亞的庫庫塔(Cucuta)、卡塔赫納(Cartagena)、邁考(Maicao)和布卡拉曼加(Buaramanga)等城市儘管有「滿倉庫的100波利瓦鈔票」，也無法在政策實施後繼續保值。

儘管他信誓旦旦，國內仍然有反對聲浪，反對派領袖Henrique Capriles就在其推特上質疑，政府不會有時間讓所有相關機構就位，這樣的作為也無法解決國內問題，只會造成紛亂。