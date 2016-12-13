落實企業永續經營理念、推出數位化金融創新服務獲評審肯定！

天舉辦頒獎典禮，富邦金控及旗下子公司台北富邦銀行分別榮獲「最佳社會責任」、「最佳消費金融」優等獎兩項殊榮，顯示富邦金控落實企業永續經營理念，自2015年啟動「富邦永續經營(ESG)願景工程」將永續發展的各項議題連結到營運流程，以及因應金融數位化趨勢，推出以「客戶需求導向」的數位化金融創新服務，受到評審高度肯定！

金融研訓院指出，富邦金控落實企業社會責任之運作與承諾，長期支持運動賽事，整合集團資源，發展全人社會公益關懷平台，榮獲「最佳社會責任」獎項；此外，台北富邦銀行以客戶需求為導向，發展全方位消費金融線上申辦服務，帶給顧客快速、方便、安全與創新之金融新體驗，因此獲得「最佳消費金融」獎項。

由金融監督管理委員會、行政院農業委員會指導，台灣金融研訓院與金管會金融研究發展基金管理委員會、銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心等單位共同主辦的「菁業獎」，素有「金融界奧斯卡金像獎」之稱。歷經長達三個月初審、複審、決審三個評審階段，今年總計有39家金融機構提出90件參選案件，創下歷屆新高紀錄，競爭相當激烈。金融研訓院希望藉由菁業獎的評選活動，樹立金融同業楷模，促進金融界觀摩學習，激勵金融業進步與創新。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於2015年底在董事會之下設立「公司治理及永續委員會」，下設「永續經營(ESG)執行小組」由2名獨立董事負責督導、金控總經理擔任執行長，並針對金融業所面對的重大ESG議題，分設6個工作小組，從公司治理、員工照護、責任金融、客戶關懷、社會承諾與環境永續方向著手，規劃短中長期ESG發展策略，有組織、系統來執行永續經營願景工程。

蔡明興指出，富邦金控連續七年蟬聯金控獲利龍頭，為股東創造最大報酬的同時，也致力於將金融業核心能力轉化成企業社會責任推力，朝企業永續經營的目標邁進。富邦金控於2015年啟動「永續經營(ESG)願景工程」，積極展開各項創新的行動方案，包括建立責任投資與綠色授信原則、規劃驅動友善環境與社會的創新商品，並將永續理念內化到企業內部營運，妥善利用金融核心職能推動各項培力計畫，關懷社會弱勢族群。今年富邦金控也首度入選道瓊永續新興市場指數成分股，為「多元金融服務與資本市場」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者！