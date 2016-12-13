深港通資金流入踴躍 A股長線看好

中國官方出台監管措施，壓抑A股投資信心， 然而深港通仍帶來資金利好消息，正式開通1周，累計淨流入資金8 2.93億元人民幣，佔滬股通11月全月流入資金的六成以上， 加以經濟數據報喜，預期後續外資利用滬港通及深港通等渠道投入A 股市場將更踴躍。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出， 面對短期波動，建議利用富邦上証反1（00634R）進行避險， 但A股長線看好，逢低則可選擇富邦深100（00639）、 富邦上証（006205）進行多方佈局。

近期中國監管政策壓抑A股市場信心，但在深港通加持下， 外資資金仍持續流入A股。統計12月5日開通以來至12月9日， 深股通連續5日呈現淨流入，達82.93億元人民幣； 同期間自深証流入港股資金也呈現淨流入達24.52億元人民幣。 廖崇文表示，滬股通11月份總流入金額為126.5億元人民幣， 然而，深股通開通1周，流入金額約為滬股通整月流入的六成以上， 說明外資對深証市場仍深具信心。

廖崇文認為，深証市場中民營企業占A股總市值約74%， 遠超出上海市場的25%，且深証市場中的醫療、 非日常消費品及科技類股占總體A股市場比重分別達55%、50% 及45%，是深証市場中較具成長潛力的新經濟概念股。 若滬港通可作為外資前進國企的代表渠道， 則深港通即可視為外資加碼民營企業的另一個通道。 近期深股通資金大量湧入，顯示在中國調結構、穩經濟政策下， 新經濟概念股仍是外資長期看好的族群。

近期中國官方監管措施不斷，日前宣布滬、 深兩大交易所修訂融資融券交易實施細則，12月12日起，本益比 300倍以上或公司業績虧損的股票， 將不能依比率換算為融資融券保證金。此外， 中國證監會主席劉士餘批評壽險資金不當併購行為， 加上保監會可能出台更嚴格的保險資金投資股票規範。廖崇文說， 近期監管政策導致A股市場投資信心明顯受挫， 惟中國政府調結構政策下，仍以穩增長為重要經濟目標， 中國市場並無硬著陸的風險，投資人不必過度擔心。

11月製造業PMI為51.7，創2014年7月以來新高， 且為連續4個月高於50榮枯線之上，基本面支持A股延續多頭趨勢 。廖崇文強調，近期中國公布的總體經濟數據表現良好，A股長線支 持力道相當強勁，但短期波動難以避免，投資人可利用富邦上証反1 （00634R）進行避險，但長期仍看好中國成長潛力， 建議逢低布局富邦深100（00639）、富邦上証（00620 5），參與A股市場長線成長動能。

深港通開通以來外資資金流向走勢圖