「新北模聯．寰宇視野」學生模擬聯合國 校際交流成果發表會

新北市學生模擬聯合國會議今年特別不一樣，今(13)日在南山高中舉辦「學生模擬聯合國校際交流成果發表會」，由總召學校北大高中跨校成立學生組織委員會，甄選與培訓高中到小學的主席團，從昆蟲到人權，從過去到未來，放眼世界、高瞻遠矚，本市學生共計34校657人參與這場盛大的模擬聯合國成果發表會。

副市長侯友宜現場勉勵所有參與學生，並對同學們落落大方與積極進取的表現，感到驚嘆與激賞。侯副市長指出，為增進學生多元思考能力與開拓國際視野，新北市政府近年來積極推動模擬聯合國會議，希望透過相關培訓課程，如會議規範、演說寫作訓練、國際情勢、辯論技巧、禮儀訓練等，培養學生領導統御、多元思考、溝通互動等能力，讓學生透過會議磋商過程展現對國際議題的敏銳度、組織能力、中英語論辯能力。期望藉由今日成功的經驗，未來推廣到更多的中小學，為新北市培育更多的國際人才。

來自林口區的美國學校，今年首次以觀察員的身分參與大會，高中組主題針對「打擊網路恐怖主義與保障全球資訊安全」進行討論， 高中組17所與會的高中生全程以全英文進行發表。北大高中文茜薇擔任東非烏干達的國家代表，文同學表示，因為對這次的議題與代表國家均不是那麼熟悉，花費了不少時間寫立場文件與查詢資料，才能掌握身為烏干達代表該堅持的立場。高中組主席王金樂同學表示，高中組會議採全英文發表，難度相對較高，看著同學們拋棄自身立場，以代表國家的立場進行磋商，學習到聯合國議事規則及了解全球公民責任。

新北市舉辦國小組及國中組模擬聯合國會議，今年已邁入第2年，更訂定語言能力、表達技巧、議事規則與專題討論等四種指標設計培訓課程，同時全國首創辦理2場跨校演練模擬會議，同學們展現平日訓練的成果，令人讚賞。本次主題針對「第三性別傾向者人權」議題進行討論，三和國中柯允涵同學表示，參加模擬聯合國會議最大的收獲是可以扮演不同國家的外交官並表達不同立場，例如澳洲是第一個承認第三性的國家，為了捍衛自己的性別自由權，從2010年發起一連串的訴願；烏拉圭是南美洲繼阿根廷之後，第二個將同性婚姻合法化的國家，都讓自己增廣見聞。國小組主席黃瑄瑜同學表示，作為會議靈魂人物的主席，透過一次次的練習讓自己更有信心辦理這次的會議，也透過模擬聯合國會議深入瞭解國際議題與聯合國正規會議的程序。

發表會的現場還有一群在會場中穿梭的服務人員，在模擬聯合國會議中稱為志願者，他們最主要的任務就是在議程中擔任遞送各國交流意向條的會場志工，為了幫助各國代表與主席團溝通，在會議前很認真的記住各國代表的座位，並在最快的時間內完成傳遞訊息的任務，這些都是不同的體驗。