高雄寒軒國際大飯店「外帶年菜」 都會新貴1人微年菜

農曆春節腳步越來越近，高雄寒軒國際大飯店今年特別推出多款不同外帶年菜組合搶攻不同外帶族群，其中「新春年菜禮籃」六菜一盅湯加贈新春烤年糕，每組6人份，加價可將燉湯升等為佛跳牆；亦另有多樣「賀歲單點年菜」，每道6人份，凡購買「新春年菜禮籃」加購單點年菜享8折優惠。此外，為體貼不能返鄉圍爐的外地遊子或是單身族群，新春也要好好愛自己，推出「都會新貴1人微年菜」小份量年菜組合，即日起開始預購，提貨日2017年1月27日至2月1日新鮮製作，每道均附專用微波盤，可直接微波加熱使用。

雖然離農曆春節還有1個半月，但飯店全館2千多個席位的圍爐宴即將客滿，而飯店推出的「外帶年菜」，均為包廂宴席中頗受好評之菜色，今年特別推出「新春年菜禮籃」、「賀歲單點年菜」及「都會新貴1人微年菜」等多款不同年菜組合，來滿足不同顧客的需求。其中，「新春年菜禮籃」六菜一盅湯加贈新春烤年糕，每組6人份，外帶年菜包含有沁蜜羊肋排、乾煎大蝦、清蒸石斑魚、醬燒鮮大蝦、星洲炆旭蟹、新春富貴拼盤、干貝津白養生盅等，加價可享干貝津白養生盅升等為魚翅瑤柱佛跳牆；「賀歲單點年菜」，則包含有蜜汁松板肉、橙花嫩子排、掛爐嫩烤鴨、桂花炒藍蟹、水煮牛腩、香蔥水晶雞、鮮蝦粉絲煲、五香滷牛腱、醋溜海上鮮、新春吉祥拼盤、魚翅瑤柱佛跳牆等，凡購買「新春年菜禮籃」加購單點年菜享8折優惠，贈湯盅、提盒；而今年推出「都會新貴1人微年菜」則是相對小份量的「新春年菜禮籃」每組六菜一盅湯,體貼單身族不必再到親友家「搭伙圍爐」。即日起開放預購至2017年1月26日止，於提貨日2017年1月27日至2月1日新鮮製作，每道皆附微波盤，可直接微波加熱使用。