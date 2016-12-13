悲劇聖誕節 全球麋鹿數量銳減

聖誕節將至，節慶氣氛洋溢著人類社會，但是對於聖誕節的重要元素麋鹿而言，這個屬於他們的節日似乎已經不是這麼的美好了。

根據非營利組織美國地球物理聯盟(AGU, American Geophysical Union)的追蹤研究，居住在亞洲最大半島泰梅爾半島(Taimyr Peninsula)的麋鹿聚落，規模已經大幅縮減。

泰梅爾半島的麋鹿聚落是全世界最大的麋鹿群集，然而從2000年開始，至今16年的時間該群集數量已經下降了40%，這主要是因為氣候變暖與人類活動，迫使動物必須改變他們的遷徙方式和路徑所致。

北愛荷華大學極圈中心負責人Andrey Petrov教授指出，全世界各地的野生麋鹿族群都有明顯的數量減少，這是個普遍性的現象。

泰梅爾半島的麋鹿群是全世界最受關注的族群，從空照圖的時代到得以用衛星觀察的現代，這個群體已經被學術界密切關注超過50年，在2000年該族群曾經達到數量的鼎盛，高達100萬頭的驚人數字，但是之後數量就開始迅速下降，來到現在的60萬頭。

在過去的20年內，該地均溫上升了攝氏1.5度，嚴重影響他們的遷徙的模式，除此之外，大規模的工業發展也開始進駐該地，迫使麋鹿族群必須往東遷徙以避免人類活動，同時研究也發現，為了避免因為環境變暖、變濕而往北擴散的蚊子，麋鹿必須近一步往極圈移動，兒隨著牠們開始往高緯移動，夏季可以獲取的食物也減少許多。

麋鹿除了持續移動外，對於這些環境變化完全束手無策，大幅增長的夏、冬兩季遷徙距離常讓新生的麋鹿不堪負荷，進而使幼年麋鹿的死亡率暴增；同時，融雪增加導致河川的寬度成長，讓以往可以步行通過的河流現在必須用泅水的方式度過，也增加了遷徙的危險性。

Petrov教授表示，由於麋鹿是極圈生態系重要的一部分，確保族群數量刻不容緩，不然食物鏈中的其他生物也會陷入危機，這甚至包含了生活在當地的人類。

麋鹿是該地居民的重要食物來源，因此，就算從維持人類生存的角度看來，麋鹿保育也是非常重要的一步。