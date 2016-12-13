長壽和健康的秘訣是：樂觀的人生態度

研究發現，樂觀、開朗的女性平均壽命和悲觀的女性相比壽命較長。該研究發表於《美國流行病學雜誌》（American Journal of Epidemiology）。

研究人員耗時8年收集了7萬位女性的病歷資料，分析數據後發現，樂觀的女性死於癌症、心臟病、中風和呼吸道疾病或感染的機率比悲觀的女性低。

來自波士頓的布萊根婦女醫院和哈佛大學研究人員分析，原因可能在於樂觀的人傾向健康的生活方式，例如多運動、飲食均衡健康、睡眠品質佳等因素。而且，常保心情愉悅也能降低身體體內發炎的機率。

該研究從1976年開始，數據來自於年齡介於30歲到55歲的女性護理師，並記錄下他們的生理、心理健康、飲食、運動、吸菸和飲酒習慣。研究從2004年起至2012年增加了樂觀度調查，並將他們分為四組，分別為非常悲觀、悲觀、樂觀和非常樂觀，從中去研究樂觀度和身體狀況的相關性。

結果發現，最樂觀組別的總體原因死亡率比其他組別降低了29%，死於癌症機率降低了16%，死於心臟病降低38%，死於中風降低39%，死於各種感染的機率則降低了52%。

研究人員表示，雖然情緒不是生病的主因，但根據過往的研究結果，不分年齡和性別，情緒是影響健康的重要因素之一。