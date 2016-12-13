大陸冷氣團今晚報到 北台灣降雨率增

中央氣象局表示，今（13）日清晨輻射冷卻影響，西半部地區氣溫較低，並易有局部霧或低雲影響能見度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。



氣象局說，今日晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫逐漸下降；北部地區及馬祖轉為有短暫雨的天氣。東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，請注意。



氣象局指出，今日白天天氣與昨日類似，大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星降雨，但由於風向轉為偏北風，帶來的空氣稍涼，北台灣最高溫略降攝氏2、3度，約22至24度，中南部及花東約25至28度。



今日晚間起大陸冷氣團逐漸南下，東北風伴隨水氣接近台灣，基隆北海岸、宜蘭地區及北部地區降雨機率增加，逐漸轉為有短暫雨的天氣型態，各地晚間約18至21度，頗有涼意，請大家多留意早晚溫差及天氣的轉變。



氣象局表示，今日台灣東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，清晨西半部易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

明（14）日起大陸冷氣團南下，氣溫越晚越冷，北部地區早上約19至20度，晚上會降到約14至15度，中南部則要到晚上才會明顯感受到降溫。北部、東北部地區及馬祖有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，週四和週五是冷氣團最強時刻，中部以北到東北部最低溫下探13至14℃，南部約15℃，北部、東北部、東部白天高溫都在20℃以下，一整天都會感受到冷意。中南部白天高溫仍有22至25℃，但日夜溫差8至9℃，請民眾要留意溫度的變化做好保暖工作。

此波冷氣團預計影響到週六清晨，因為輻射冷卻效應，各地清晨低溫仍約14到17℃，週六白天起到下週一冷氣團減弱，各地高溫將逐日稍回升，預計週末北部高溫可回升到22至23℃，中南部高溫則可來到25至27℃，但明顯回暖要等到下週。