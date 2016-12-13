櫃買中心國際合作再跨大步

為強化與日本資本市場連結，增進台日兩地產業交流，櫃買中心協同櫃買家族參加日本沖繩J-Adviser舉辦的「第七屆沖繩新創企業交流會」。該交流會於12月12日至13日在沖繩那霸市舉辦，計有171家日本企業及94家台灣廠商共同參展。

沖繩新創企業交流會今年係舉辦第7屆，台灣與日本兩地參展公司逐年增加，主要由具創新技術或產品優勢之亞洲微型企業參與，希望能增加企業知名度及國際合作空間，並協助微型企業克服資金或技術發展瓶頸。參展企業如有合作興趣的參展對象，更可於會場安排雙邊交流會議，有心進軍日本市場之台灣廠商可藉此機會拓展商機。

日本是台灣第三大貿易夥伴，亦是許多台灣廠商主要技術合作對象。而台灣亦是日本第四大貿易國，台灣與日本兩地經貿連結關係非常密切。櫃買中心自101年與日本交易所簽訂MOU以來，即積極推動兩地資本市場合作，除兩交易所的人員相互交流培訓外，亦希望藉由產業交流，深化台灣日本經貿合作往來。

櫃買中心近年扶持微型及中小企業的成功發展經驗已陸續引起國際注目，本次更協同上櫃公司雅茗天地及昱程科技、速博思等10餘家創櫃公司所組成櫃買家族共同參展，在會場上以台灣資本市場專區之專業形象，強化櫃買中心與櫃買家族攜手走向國際市場決心，也希望藉此參展機會，向台灣廠商宣導登錄創櫃板的好處，並積極推動優質海外公司來台灣登錄興櫃及申請上櫃。

櫃買中心成立20多年來，持續配合國家經濟政策，肩負扶植中小企業進入資本市場之重任，至今已成功推動超過兩千家中小企業成功於證券市場籌資。未來將持續拓展櫃買市場的國際化空間，強化服務廣度與深度，協助不同規模企業暢通的籌資管道。除資本市場交流合作外，未來希望國際合作面向更能擴大延伸至產業交流及廠商技術合作層面，以促進櫃買家族各產業跨國合作與交流契機。