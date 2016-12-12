阿茲海默症的7項早期症狀 竟都與記憶力退化無關

阿茲海默症目前仍是一種無法根治的疾病，但如果早期發現是可以有效的用藥物去解緩退化情形。近年來醫界發現阿茲海默症不再是老人專利，有許多患者才30多歲就罹病。因此為了增加民眾的認知和警覺性，醫界歸類出7種症狀，以增加早期診斷的機會。

1.出現偷竊或其他違法行為

隨著年齡增長，許多長者的言行舉止會變得怪異且難以解釋，醫師表示，這可能就是阿茲海默症的徵兆，代表了腦部功能可能已開始退化，無法辨別是非對錯。

2.頻繁的跌倒或絆倒

曾有一項研究要求125位長者，記錄下他們在8個月內的跌倒頻率，然後研究人員再用核磁共振掃描他們的腦部狀況，結果發現，那些跌倒次數頻繁的長者，腦部出現的變化情形和早發性阿茲海默症患者有雷同之處。

3.認知功能退化

如果你時常忘記鑰匙放哪？這不是件嚴重的事，但如果不知道鑰匙是什麼？使用過的髒碗筷要放到哪？當心！你可能已出現阿茲海默症或失智症的早期症狀。

4.莫名嗜吃、吃不能食用的東西

根據統計，阿茲海默症患者在發病前，會變得莫名嗜吃，每日熱量總攝取平均會多出500卡路里，但體重卻不升反降。甚至有些患者會吃些「不能食用的東西」，例如紙。

發生原因不明，可能大腦接收到飢餓訊息，但不知如何反應。

5.沒有能力辨別謊言、諷刺和其他不真誠的話

如果你老是聽不出別人的謊言、語帶諷刺，可能是大腦萎縮的跡象。加州大學舊金山分校的研究發現，阿茲海默症會影響患者的大腦海馬體功能，造成患者在與人面對面交談時，無法辨認出嘲諷之類的話。

6.憂鬱

如果一個人從未有憂鬱症之類的病史，但卻在50歲後罹患，則罹患阿茲海默症和血管型失智症的機率將高出三倍。

有不少國外研究發現，憂鬱會釋放一種激素，該激素會損害腦部某些特定部位。因此醫師建議，如中老年後罹患憂鬱症，應盡速就醫，以避免提高罹患阿茲海默症和血管型失智症的機率。

7.目光呆滯、渙散

阿茲海默症會影響記憶、認知和決策能力，大腦會變得無法專注，所以如果你時常眼神放空，代表大腦可能出現糾結混亂的前兆。