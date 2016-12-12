吉野家醬油包來自日核災區？食藥署：逐批審查

針對近日爆發日本進口的納豆食品，拆裝後的醬油內包裝竟來自核災區一事，食藥署12日緊急要求業者在72小時內自主預防性下架回收、暫停販售，更召開記者會重申，日本福島、茨城、群馬、千葉、櫪木5縣市生產製造的產品仍禁止輸入我國，針對來自日本的複合式包裝產品會加強管控措施，包括在通過海關時會拆開檢驗其內包裝的標示產地、產證資訊。

媒體報導，連鎖餐飲品牌吉野家銷售的「四付紅納豆」，遭民眾發現內附醬油包產地標示是禁止進口的核災區茨城縣；另有民眾爆料，在新光三越購買的「火之屋小粒納豆」，醬料也來自茨城縣；台北地檢署今已分他字案，由檢察官蘇振文負責調查。

食藥署北區管理中心主任邱秀儀說，因納豆醬油包之因素，食藥署即起針對複合式包裝產品，啟動逐批拆裝查核，也就是包裝食品中有附贈調味料包的產品，逐批拆開檢查，了解調味料包的標示產地。姜郁美說，就算調味料包沒有包裝標示，進口商也需提供調味料包的產地來源才能通關。

食藥署長姜郁美指出，已要求進口或販售日本包裝食品之業者，應立即自主清查產品之產地來源，只要發現疑似來自日核區5縣市，就要在72小時內自主預防性下架回收、暫停販售，並通報所轄衛生局，直到釐清後才能再賣，否則也會遭到處分。違者將處3萬到300萬元罰鍰，產品也須退關或銷毀。