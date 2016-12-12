喔熊組長生日趴 明星好友齊聚慶生作保育

人氣超高的交通部觀光局超級任務組「喔熊」組長上任3年了！交通部觀光局週六 (10日)在臺北市立動物園替喔熊組長舉辦生日派對慶生，現場也準備14吋喔熊造型翻糖蛋糕，讓大小朋友一起和喔熊組長歡喜過生日。

除了全天候不斷電的節目，邀請民眾參加捕捉野生喔熊大挑戰、COSPLAY大遊行等精彩活動。

觀光局表示，為響應觀光局智慧觀光政策，特地請喔熊組長穿戴富有未來科技元素的酷炫眼罩與IC電路未來衣的新造型亮相，一起來推廣臺灣智慧觀光，並落實智慧行動應用，也特地選擇假日人氣最夯的動物園，來跟民眾互動，希望透過喔熊組長的超高人氣，讓更多海內外旅客都能夠感受到臺灣智慧旅遊的魅力。

觀光局今年為讓旅客能夠深入遊臺灣，並擴大i-center旅遊服務體系密度與深度，大力推廣臺灣好玩卡，致力將臺灣打造為全方位智慧觀光大國。

為了歡慶喔熊組長的生日，交通部觀光局也特地邀請喔熊的明星好友到場同歡，運動名模王麗雅獻上讓喔熊組長看了眼睛發直、背脊發涼的禮物之外，可愛的女團「MerMer Girls」則獻上動感表演，為喔熊組長慶生，炒熱氣氛嗨到最高點。

現場也有超多趣味活動讓民眾來同樂，喔熊組長同時號召粉絲一起COSPLAY大遊行，並親自帶隊從動物園大門廣場出發，與隊伍步行至「臺灣動物館黑熊區」，喔熊組長沿途與遊園民眾互動零距離，也呼籲各界要愛護動物，散發超強的療癒魅力。

相關訊息請上喔熊fb網站查詢。