集保結算所高票當選亞太集保組織執行委員暨與伊朗集保簽訂合作備忘錄

臺灣集中保管結算所為積極推動與國際集保結算機構聯繫，擴展交流與合作，於本(105)年12月4日由林董事長修銘率員赴伊朗德黑蘭，參加第20屆亞太地區集保組織年會(ACG20)，該組織並於本次年會期間，進行每三年乙次之執行委員會席位選舉，臺灣集保結算所在全數會員支持下，首次高票當選三席之一ACG組織執行委員。同時，為擴大分享臺灣集保多項業務經驗，應本屆年會主辦單位伊朗集保公司(CSDI)之邀請，共同簽署合作與資訊交換備忘錄(MOU)。

林修銘董事長表示，集保結算所近年業務多元發展，不僅在核心業務充分配合證券期貨市場發展，在新創業務方面如股東e票通、跨境保管交割服務、轉投資基金網路平台「基富通證券」等亦推動有成，另考量國際業務推展也是重點項目之一，因此，特別在今年設立基金暨國際部，以整合資源全力推動交流，此次參與ACG執行委員的選舉，就是要透過此一重要平台，深化與亞太地區集保組織交流。值得一提的是，由於去年集保結算所主辦之第19屆年會，不僅充分展現臺灣制度創新與國際形象的軟實力，更獲得各會員機構之高度讚賞，為歷屆年會之經典代表，成果空前。本次獲高票當選執行委員，即是ACG各會員機構對臺灣集保結算所為ACG組織所作之貢獻給予高度肯定。

集保結算所董事長林修銘進一步表示，為配合政府推動資本市場國際化與南向政策，近期與包括印尼、馬來西亞、泰國、越南、韓國、印度等國集保公司密切交流，如股東e票通、跨境保管交割、基金業務與資訊安全等業務發展項目。此次亦期能藉由與伊朗CSDI簽署合作備忘錄，促進與更多國家集保公司在業務運作、人員培訓、資訊交換以及跨國業務等方面之交流合作，分享彼此經驗，謀求共同利益，促進雙方資本市場之發展。

本次與伊朗集保公司簽署MOU，係由集保結算所林修銘董事長與伊朗集保公司CEO, Dr. Mohammad Reza Mohseni代表簽署。簽署儀式現場包括ACG大會主席Mr. Hanif與日本、印度、越南、蒙古等各國集保機構首長，均親自出席觀禮。伊朗集保公司CSDI為臺灣集保結算所第23家簽署合作備忘錄之外國證券集保結算機構。伊朗集保CSDI CEO Dr. Mohseni於MOU簽署儀式時強調，希望藉由本次MOU之簽署，增進與臺灣集保結算所就跨國上市及跨境交易等項業務進行廣泛之研討及交流。