義美第三座廠房落腳雲林斗六 食農創新在地化

義美食品公司於雲林縣斗六工業區將投資10餘億元打造一座自動化工廠，負責豆類奶類飲品及茶飲生產。今(12)日上午10時義美董事長高志尚、總經理高志明偕同公司高管出席工廠動土典禮，雲林縣長李進勇、立委劉建國、雲林縣議員等與會。義美斗六廠預計在2018年3月完工，同年第2季開始投產。

義美斗六新廠除響應政府「食農創新」理念，未來更可創造在地就業機會250個以上，另由於該廠將負責牛奶、豆奶、及茶飲等產品生產，並在地取材，可望帶動雲林縣農牧產業鏈的發展。

另外，工廠建造除了保留地上原有綠樹外，也會引進「活性污泥處理系統」，讓處理後的污泥能再利用成為有機肥料灌溉園地植栽，同時將申請為「觀光工廠」，帶動當地休閒觀光發展，未來也會有第二期擴建工程的計畫。

義美食品董事長高志尚表示，新廠房面積5445坪，地下一層、地上四層，總建築面積共8037坪。廠房主建築預計於2018年3月完成，並在同年第二季正式生產。未來投入生產後，可創造在地就業機會250人以上，預計生產產品項目涵蓋牛奶、豆奶相關產品、茶飲料及豆類製品。除了提供就業機會外，更會帶動雲林縣農牧產品的使用，以及食品製造業及相關下游產業的發展。

高志尚進一步說，願意為提升台灣農產品附加價值而努力，更願意為「確保食品安全」貢獻心力，並將繼續秉持「真誠實在」的經營理念，堅持「食安、農安、環安」的生產原則，為台灣、雲林縣在地的農業、食品業的提升與發展而努力！

雲林縣長李進勇指出，雲林是農業大縣，是全國最大食材的生產地，義美公司來雲林設廠，便利原料取得，將雲林在地農產，透過加工生產為各種美味食品，行銷全球。