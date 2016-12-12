〈時評〉台灣就是要選對邊站

英川熱線後，某些台灣媒體不但沒有欣欣然有喜色，反倒憂心忡忡，怕中國老羞成怒，會祭出對台灣不利的反制舉動。

有道是：兩大之間難為小。夾在美、中兩大之間的台灣，講白了，就是要從三條路線中擇一而行：跟美國站在同一邊？跟中國站在同一邊？美、中之間不選邊站？

陳水扁的八年，沒有選邊站，結果不是左右逢源，而是兩邊都不討好，既得罪美國，中國更是咆哮叫囂不斷，被貼上麻煩製造者的標籤！

馬英九的八年，選擇站在共產中國那邊，政治看中國臉色，觀光靠中國施捨，經濟跟中國緊綁在一起，八年下來，吹噓的政經紅利何在？國際場合不是照樣寸步難行嗎？觀光業不是在飲鴆止渴、劣幣驅逐良幣嗎？經濟成長動能不是節節敗退，形同失落的八年嗎？

被迫和中國送作堆的香港，選個特首，中國當局對候選人是左篩又右選，對當選的異議立法會議員，是進行司法追殺，這樣的港式民主樣板，看在早已飽嚐民主滋味的台灣人眼裡，對中國的宰制能不戒懼在心嗎？

再看看台灣人興高采烈在選總統，中國政府這個局外人，不是當個靜觀其變的旁觀者，而是頤指氣使，大剌剌吆喝恫嚇：不接受「九二共識」會「地動山搖」！不中意的人當選會「地動山搖」！對台灣的人與事，只有野蠻霸氣、不懂包容尊重，會把台灣拉向中國，還是在把台灣推離中國？

一言以蔽之，台灣不宜也不該站在中國那一邊，問題出在中國，不在台灣！

美、中之間不選邊站，台灣會落得個兩面不是人；站在共產中國那邊，台灣的政治空間會遭中國箝制打壓、經濟活力會被中國政治綁架而困頓；台灣剩下能做的，就是跟同樣有大敵當前的以色列一般，選擇站在民主美國這邊！小國寡民的以色列，在中東能夠屹立不搖，除了自己的奮發圖強，誰敢說背後沒有美國在大力撐腰？

換句話說，如果中國在台灣海峽另一邊虎視眈眈是小國台灣的宿命，台灣又不願意好不容易建立起來的民主體制倒退成今日香港的閹割式民主，那麼，對中國卑躬屈膝絕對是死路一條的下下策！自己奮發圖強，再跟對台灣沒有領土野心的民主美國站在同一陣線，才是台灣面對霸道共產中國的求生之道！

（作者張國財，台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）