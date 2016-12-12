遠離代謝症候群 從控制體重飲食開始

根據國健署統計，台灣有近20%成人罹患代謝症候群，代謝症候群者未來罹患高血壓、糖尿病等三高慢性疾病風險為一般人2至6倍，且其相關疾病死亡率加總已勝過癌症，不可輕忽！除了成人慢性病問題，兒童肥胖狀況也日益嚴重，根據教育部統計每3位學童就有1位過重或肥胖。因此為教導學童健康觀念，並邀學童成為糾察隊一起監督爸媽的健康，千禧之愛健康基金會前進校園舉辦代謝症候群宣導活動。

2012年起千禧之愛健康基金會前進全台灣小學校園，特別挑選學童過重及肥胖比例較高的學校出動，教導學童認識健康腰圍觀念，學習「抱、拉、量」的簡易量腰方式幫爸媽量腰圍，粗估家長腰圍現況，並透過孩子與家長的互動，將健康腰圍觀念傳遞給家長。

另也教導落實「3D健康生活」(Do Control控制腰圍與三高、Do Healthy Diet選擇健康飲食、Do Exercise維持動態生活)建立健康飲食與維持運動習慣。千禧之愛健康基金會5年以來跑遍全台21個縣市，接觸3萬3千名以上學童，活動前後都以問卷來了解各地這些兒女體位超標比例較高之家長的生活習慣。

結果發現各地小朋友超標比例高的家長中，雲林超過一半爸爸及屏東近一半媽媽腰圍超標，為全台比例最高；也反應在運動頻率上，雲林超過1/4的爸爸以及屏東超過1/5媽媽無運動習慣；金門、台中、澎湖每日未攝取三蔬二果比例最高、基隆家長外食比例高卻不注重飲食內容等問題。因此呼籲家長們要多重視腰圍標準及飲食運動習慣，避免代謝症候群找上門。

千禧之愛健康基金會執行長陳欣勵表示：「根據研究，肥胖家庭多是因為不良的飲食教養由上一代傳承給下一代或交互影響，所以家長、小孩往往一起胖。針對這種家庭，如何「聽進」防治觀念更重要，結果我們發現小朋友的話對家長可能比醫生還有用。經小朋友回家宣導後，爸媽願意聽孩子的話選擇更健康的飲食，且願意增加運動頻率。

陳欣勵執行長表示：「成人代謝症候群防治的困難點往往在於大人們雖知道但因不是急症而致關心度與落實程度不佳，但如果家長因代謝症候群而步入三高慢性病，如糖尿病、高血壓，甚至是腦中風或腎臟病，對家庭經濟影響都甚鉅。我們也希望透過「健康出動到校園」可讓更多肥胖家庭建立健康的家庭生活環境，有效遠離三高慢性疾病。」