〈財經主筆室〉外有經濟封鎖內有分配正義 台灣苦日子才正要開始

國際晶圓大廠台積電（2330）董事長張忠謀上周婉拒總統資政職位，同樣幫助台灣成為自行車王國的捷安特製造廠巨大（9921）董事長劉金標也跟進辭掉總統資政一職，還有海霸王登報切割與蔡英文的關係，雖然各公司皆否認，但都被解讀為台商一個個「選邊站」，再加上明年大陸「肥咖條款」上路，查稅、查安全、查勞工等等措施將成為中國制衡台商的有利工具，紡織成衣廠儒鴻（1476）上周直接宣布關閉中國工廠，兩岸金融三會首度喊停，兩岸關係急凍苦果已經開始慢慢顯現，台商處境難料，更有外資最新報告直指，受到中國政府經濟封鎖台灣的壓力下，台灣產業失落的4~8年即將來臨。

台股上周五站上9392點，盤中一度相當逼近9400點，幾乎要創下今年台股的最高點紀錄，法人說看好有機會上看萬點，但諷刺的是，最新出爐的台灣2016年代表字票選，最終結果卻是「苦」這個字代表了過去的一年，平均國民財富數字已經脫離了現實。原本接近農曆過年前，該是老闆要感謝勞工辛苦了一年，酬謝吃尾牙、員工開心領年終紅利獎金的日子，不過新版一例一休三讀過關，員工明年少了7天假，老闆要多付加班費，二邊都不開心，勞資關係緊張，加上未來景氣狀況依舊不明朗，這頓尾牙飯恐怕會吃得「心有千千結」。

外有經濟封鎖，內有分配正義問題。台灣正在面臨產業的結構調整、升級改革，過程難免痛楚，「苦」這個字可能不只是2016年，在接下來的四年或是更久時間，台灣企業主、勞工、民眾都得做好心理準備，苦日子沒這麼快結束。

張忠謀在婉拒總統資政前二次砲轟政府，要政府別忘了半導體等老產業及推轉型卻讓業者自己找方向，並暗指政府只支持中小企業為主的「五加二」新創產業才是分配的罪魁禍首等，暗指政府政策與產業脫節，但也有企業力挺新創轉型，很明顯蔡英文總統就職時強調的「溝通」二字，內閣各部會還是沒有能力做好做滿。

這是一個「青黃交接」的時期，也是最陣痛低迷的時期，年輕人希望政府挺住壓力堅持改革，老企業希望政府維護得之不易的「成長」，雙方都沒有錯，只是「先興利還是先除弊」、「先成長還是重分配」這二大課題需要全民承擔，與其期待既是新手又要大有為的政府解決之前，或許該學習川普的口號「壯大自己」，2017即將來臨，明年全民上下全力拚經濟，是既嚴肅又立即必要的重要共識。