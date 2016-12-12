影評人大獎名單 樂來越愛你贏最佳影片

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國加州聖塔蒙尼加登場的第22屆影評人大獎（Critics' Choice Awards）頒獎典禮今天熱鬧登場，入圍最多項的音樂愛情電影「樂來越愛你」，榮獲最佳影片和最佳導演等大獎。

以下是根據「好萊塢報導」（THR）網站的電影類主要獎項得獎名單。

●最佳影片：「樂來越愛你」（La La Land）

●最佳男主角：凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）

●最佳女主角：娜塔莉波曼（Natalie Portman）／「第一夫人的秘密」（Jackie）

●最佳男配角：馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

●最佳女配角：薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」（Fences）

●最佳導演：達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」

●最佳喜劇片：「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）

●喜劇片最佳男主角：萊恩雷諾（Ryan Reynolds）／「惡棍英雄：死侍」

●喜劇片最佳女主角：梅莉史翠普（Meryl Streep） ／「走音天后」（Florence Foster Jenkins）

●最佳動作片：「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

●動作片最佳男主角：安德魯加菲（Andrew Garfield）／「鋼鐵英雄」

●動作片最佳女主角：瑪格羅比（Margot Robbie）／「自殺突擊隊」（Suicide Squad）。

●最佳外語片：「她的危險遊戲」（Elle）。

●最佳原創劇本：「樂來越愛你」以及「海邊的曼徹斯特」。（譯者：中央社盧映孜）1051212