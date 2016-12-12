國宴變家宴!台北凱撒外帶年菜推出中西合併的美饌食藝

台北凱撒因多年承辦國慶晚宴，料好又高CP值的口碑遠近馳名，除夕夜與春節期間的訂位已高朋滿座，為讓大家新年除夕與家人團聚的年夜飯也能輕鬆品嚐到這些美饌料理，王朝餐廳陳俊賢主廚，以嚴選食材輔以精湛廚藝，創作中西合併、道道膾炙人口的頂級美味菜色，把國宴變家宴！

金雞一鳴，啼慶好年，想在家享受飯店級團圓圍爐宴，可選擇台北凱撒大飯店王朝餐廳推出『金雞啼慶好年』外帶年菜，主廚當日現做熱騰騰出爐，除了有大小套餐供選擇，也可單點即享美味年菜外帶，體貼媽媽做菜辛勞享受除夕慶團圓的每一時刻。

喜迎新年台北凱撒王朝餐廳主廚不藏私，首次在外帶年菜菜單上供應這道集色、香、味與極品食材的『王朝砂鍋佛跳牆』，嚴選南非鮑魚、中鰭翅與美國參等頂級食材，主廚親自調製烹煮後，慢工細活依序層層堆疊，再以文火慢煨，做出湯醇不膩口，食用後唇齒留香，意猶未盡。

另外更重現經典上海甜品料理『古法桂花蜜蓮藕』，特選上等蓮藕，將糯米塞入氣孔，歷經4小時小火蒸煮，再以冰糖進行蜜漬約4個小時，期間須不間歇地翻動蓮藕，使其受熱均勻，上桌前淋上特製桂花醬，讓人一試就愛上，還有年菜評比常勝軍『港式蘿蔔糕』、『手工蘿蔔絲酥餅』、『金牌東坡肉』、等單點項目可供加菜選擇。

台北凱撒外帶年菜加碼早鳥好禮，於2016年12月31日前預購套餐即可享有9折優惠。