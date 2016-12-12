美媒專訪川普：不明白美國為何要受限於一中政策

美國總統當選人川普（Donald Trump）再一個月又七天就要正式宣誓就職，然而此前川普卻勇於在社群與新聞媒體上就敏感的國際政治議題，尤其是美中、美台關係，進行發言。周日川普再拋震撼彈，在接受美媒專訪時，其中針對2日與蔡英文通話一事，表示：「我充分了解『一中政策』，但不明白為何我們需受限於此，除非我們與中國有其它的協議，像是包括貿易在內的其它事。」

周日在福斯新聞（Fox News）播出的川普專訪中，主持人Chris Wallace針對一些外界對於川普的政治或生活風格的疑問與傳言，開門見山直接提問。首先主持人提到華郵報導，指美國中情局認為川普接受俄羅斯介入美總統大選，幫助川普贏得勝利，川普回應：「相當荒謬」。

另外，主持人也提問川普是否如傳言在勝選到就職期間，一周僅聽取一次「總統每日簡報」（Presidential Daily Brief），但川普回應他目前團隊已有要員與副總統每日在聽取簡報並告知他重要的事項，他實在不需要每天聽重覆的簡報。

訪問到了後半段，主持人問到川普接聽「台灣總統」蔡英文祝賀電話的安排過程。川普表示，「我接聽電話，但是在電話撥進來前大約1到2小時被告知，我完全了解一中政策，但不知道美國為何要受限於一中政策，除非我們與中國達成其它協議，這包括其他許多事，包括貿易。」

至於川普口中的「其它事」，他補充道，包括人民幣貶值、單方面向美國商品徵收高額關稅、在南海建造巨型軍事防禦設施、在北韓核武問題上袖手旁觀。

川普強調，他不想要中國命令他該怎麼做，這不是他主動撥出的電話，與蔡英文的通話時間「很短」，蔡對其勝選表達祝賀之意，他不明白為何有國家認為他不應該接起這通電話，坦白說，這實在很無禮。

在福斯這段約26分鐘的專訪中，提及台灣的部份並不到二分鐘。

專訪播出後，其它主流國際媒體也針對訪問中川普對一中政策的看法進行報導，包括《路透社》以標題「川普認美國沒必要受『一中政策』的束縛」。

福斯新聞（Fox News）周日專訪影片（影片轉自YouTube-ＭakingAmericanGreatAgain頻道）