誰偷走小孩的聖誕禮物？ 委內瑞拉政府vs.玩具批發商

委內瑞拉政府近日自一家玩具批發商扣押近500萬件玩具，指控該批發商意圖在聖誕節前夕以高價販售這些低成本的囤積玩具賺取暴利，但委內瑞發政府干預商業行為的作法早已引起熱議。

委內瑞拉負責公平交易的主管機關「消費者保護機構」9日查緝玩具經銷商Kreisel的3間倉庫，指控該公司涉嫌囤積從2008年買進的貨品，意圖在聖誕節前夕哄抬價格，以高於當初邊際利潤25,000%的價格販售，同時逮捕兩名公司高階主管，要求法院禁止兩人出境。

此舉遭到業者批評政府是「偷走聖誕節的鬼靈精」，讓許多家庭沒辦法再買到這些玩具，但「消費者保護機構」主管William Contreras反駁，公司短報存貨數量，企圖囤積商品後再以高價出售，「才是剝奪小孩擁有快樂聖誕節的權利。」

委內瑞拉政府說，這些480萬件玩具將以低於市價的價格出售給貧民家庭。

其實委內瑞拉政府以公權力介入商業行為的做法早已遭到業者大力反彈，委內瑞拉的社會主義政府，在2013年制定「允許政府固定價格、規定利潤」的相關法律，讓政府可以依照國內經濟情況，規定企業的利潤與商品價格。

深陷經濟危機的委內瑞拉日前才下令要求國內所有玩具零售商「必須調降」商品價格30%，並強迫商家大減價以減輕民眾購物負擔，使得現任總統馬杜洛(Nicolás Maduro)被批評實行民粹主義的政治運動。​



委內瑞拉經濟學家兼商業部長Francisco Fernández告訴《CNN》，「政府的作為是不負責任的，並未助長就業機會、更置私人企業與財產於險境。」更批評這是掠奪財產的行為，「政府根本不尊重企業走合法程序的權利。」

根據國際貨幣基金組織(IMF)，深陷經濟危機的委內瑞拉今(2016)年面臨高達500%的通貨膨脹，預計明年將升高至1,660%；而就在11月，委內瑞拉貨幣才剛貶值一半，米飯、麵粉與雞肉等糧食短缺，醫院也面臨醫療資源不足的窘境。

(註：「鬼靈精」是一部2000年的美國聖誕節電影，描述一個鬼靈精因忌妒鎮上人們過著快樂節日，決定要破壞所有人的聖誕節。)