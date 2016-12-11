【金雞饌喜銀新春】 台北華國大飯店 極品養生外帶年菜、精巧伴手禮

每年總是為除夕團圓何處去傷透腦筋嗎？選擇五星級飯店用餐雖最為省事，不過總是少了家的熟悉溫暖，而購買由五星主廚設計、烹調的外帶年菜就會是消費者的絕佳選擇。台北華國大飯店的極品養生外帶年菜，由安心健康的頂級食材為出發點，以國宴等級桂丁雞、亞洲大學T8有機鮮銀耳入菜，讓消費者吃得美味又放心。

在國宴中大放異彩的桂丁雞，是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發、符合國際育種標準的本土土雞，以海藻酵母飼養，肉質鮮甜Q彈、無腥味，為維持品質，一年僅飼養二批，數量稀少而昂貴。有「菇中之冠」美稱的銀耳，則是由「台灣銀耳教父」亞洲大學林俊義教授花費十數年心血，走遍全台山林，終於在阿里山找到特有原生菌種銀耳，並在無塵恆溫環控室中培育出散發獨特茉莉花香味的有機T8鮮銀耳。

雞年主打商品【T8銀耳鮮雞湯】($1,800)主廚以E級桂丁雞，搭配T8鮮銀耳，晶瑩白皙的整朵鮮銀耳在肥嫩鮮甜的桂丁雞上綻放，以頂湯稍作川燙(頂湯:採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮，將40斤水熬至成20斤湯)，加上鮮蓮子、紅棗、枸杞等養生聖品，濃香爽脆的極致美味。而經媒體評選獲獎的【干貝魚翅北菇黃金雞湯】也因銷售奇佳，今年特別限量推出升級版【華國頂級一品鍋】，嚴選國宴級數量珍貴、以海藻酵母飼料飼養14週以上，每隻重達3公斤S級桂丁雞，烹煮時肉汁飽滿、肉質細膩還帶有特殊甜味。以香濃頂湯加入五兩排翅、肥厚活盤鮑、珍貴花膠、野生竹笙一同入砂鍋以湯煲湯5小時，精華滿盈，象徵富貴豐收。

除了精緻美味的新款菜色外，去年廣受好評的熱賣佳餚持續推出；專為小家庭設計的6人份年菜套餐也因其中單品消費者詢問加點率高，今年便提供單品項訂購，讓消費者可以超值的價格盡情回味！

【金雞饌喜團圓年菜套餐】以暢銷商品【干貝花膠鮑魚佛跳牆】、【干貝蘿蔔糕】搭配【帝國脆皮桂丁雞】【油淋蔥絲陽泉魚】【一品蘑菇台塑牛】【七彩海味焗香螺】【T8銀耳葡蛋塔】【金鑽芝麻菇菇包】作為組合，共八道美味佳餚。

【帝國脆皮桂丁雞】主廚以傳統方法吊炸皮薄0.1公分的純正「E級桂丁母雞」，塗上秘製潮式醬汁，淋油燒至金黃色，酥脆的外皮與肥嫩腴滑的雞肉很是絕配！【油淋蔥絲陽泉魚】選擇18度低溫山泉水養殖的陽泉鱸，肉質相當細緻、富彈性。主廚以滾油快速淋至表皮酥脆後，再撒上香蔥絲與魚露，酥香可口。【一品蘑菇台塑牛】美國帶骨牛小排，以紅酒及十數種中式辛香料小火燉煮泡製3小時，肉質柔軟滑嫩，起鍋後澆上主廚特製蘑菇花香醬，融合牛肉的鮮甜與醬汁鹹香，令人回味。【七彩海味焗香螺】香濃的焗烤起士灑滿整顆螺貝，內餡融合荸薺、地瓜、牛奶、雞肉，以魚漿包覆，吃來口感豐富，味道更甜香有層次。【T8銀耳葡蛋塔】酥脆富層次的葡式蛋塔皮，在軟綿的塔心中加入養生甜脆的亞洲大學T8有機銀耳，雙重口感好滋味。最後以今年爆紅的藍瘦「香菇」【黑鑽芝麻菇菇包】劃下歡樂句點，可愛逼真的外型其實內裡暗藏玄機，內餡包裹的黑沙芝麻濃稠沙香，與富彈性的麵皮完美的黃金比例，十分討喜。

每年熱賣的暢銷人氣商品：干貝魚翅北菇黃金雞湯在客人口耳相傳下，年年爆量、賣到大缺貨的此款湯品，應眾多老饕不斷要求繼續銷售之下，今年主廚採用更高等級食材，期盼能給饕客們耳目一新的滋味。嚴選湯頭採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮8小時的頂湯，再加入精選三兩排翅、E級桂丁母雞、北海道M級干貝煲12小時，做工繁複且上乘的好滋味，湯頭濃郁，每一口都讓人齒頰留香。干貝花膠鮑魚佛跳牆頂級干貝、南非極品鮑魚、上選烏參、軟嫩蹄筋、鬆綿大甲芋頭等近二十種精選食材，加上主廚精湛手藝以秘製湯頭慢火燉煮，讓人齒頰留香，上乘的好滋味，是全家團圓時最佳選擇。

干貝蘿蔔糕NT$450採用鮮甜台灣蘿蔔，以特選臘肉、臘腸與蝦皮為配料作伴提香；覆熱後，可直接蘸取華國“醬臨天下”兩款風味醬料食用；亦可以慢火香煎至外層酥脆內層嫩軟，享受新鮮蘿蔔的甘甜原味，為消費者帶來懷念、道地的港式風味。

黃金流沙包NT$420外型渾圓小巧，一咬噴漿的流沙內餡，採用上選牛油與鹹蛋黃製作而成，儘管材料簡單，要做得好吃，過程卻相當繁複。剝開剛蒸好的流沙包，如黃金細沙般的美味驚喜，讓人吮指回味。

「醬臨帝國禮盒」（帝國紅油香辣醬/ 帝國頂級XO醬）干貝XO醬向來是超人氣送禮品項，使用日本大干貝、頂級金華火腿、馬友鹹魚、朝天椒為主料，繁複程序的煉炒，成就了料鮮味足、別具風味極品醬料。紅油香辣醬則是選用泰國小辣椒、豆豉、菜脯、乾辣椒、辣椒油等辛香料特製而成，飆汗指數直逼四川麻辣，嗆辣帶勁。多年來飽受好評的雙醬組合，提供消費者經濟實惠又體面的伴手禮。