簡又新專欄─世界攜手 2015與2016年為全球減碳里程碑

去(2015)年12月巴黎協定通過，並於今年4月22日簽署後，只要通過超過55國、佔全球碳排放量55%的國家批准後，就能正式生效，這項協定可望在今年生效。

這次的巴黎協定改採由各國提出自主排放目標，以減少外部如聯合國的強制規範，全球碳排放大國如美國、中國也在今年G20集團會議前正式簽署共同協議以批准協定，到9月底已有60個國家簽署，儘管碳排放量不到48%、尚未達標，但可樂觀期待碳排放佔12%的歐盟加入，一旦歐盟在10月底前批准協定，就完全達到門檻、正式生效。

聯合國秘書長潘基文表示，巴黎協定與以往國際協定不同，這次各國都有強烈動力簽署批准，表示各國都十分重視氣候變遷問題。

台灣也制定國家自主計畫，並通過「溫室氣體減量管理辦法」，若能再加上企業界的齊心協力，一旦今年巴黎協定正式生效後，就能跟上世界趨勢，成為人類發展史上的重要里程碑。

從2015年觀察再生能源發展的趨勢與展望

由2015年全球通過許多相關的重要決議，可觀察到全球積極減碳的大勢抵定，如G7和G20集團皆宣示要提高再生能源發展進程和效率，聯合國也通過永續發展目標(SDGs)，制力於能源的永續發展，又去年12月底通過巴黎協定，強調大力發展再生能源和提高能源效率。

根據美、英、中聯合研究報告「2050年深度減碳計畫」，按照目前技術預估，到2050年時提高能源效率，減碳效果可望達到64%，電力與燃料的改善，減碳可達至93%，雖然太陽能與風能的生產仍會排碳，但量十分微小，所以減碳可達高目標。

2015年是再生能源發展里程碑。首先，去年是有史以來再生能源投資創歷史新高，達2,658億美元，遠高於傳統煤炭技術的投資，再者，風力發電機和太陽能發電機裝置量也較以往為高，再生能源裝置量佔去年全球新增設備的53%，是新增設備第一位，且發展中國家投資大於已開發國家，顯現發展中國家已體認到再生能源是發展的重要方向。

觀察再生能源迅速發展的原因，首先是科技進步快速，大幅降低太陽能與風能產生電力的價格，，其次是各國政策倡議成功，第三是大企業也熱心參與，許多大企業都有參與RE100，宣示到某個時間點全公司將達到100%再生能源用電，此外，再生能源機組的設置快速，能立即見效，備受政治人物青睞，開發中國家因此興致高於已開發國家。

然而，目前發展再生能源面臨最大的阻力，是現存電力公司的阻力，因為再生能源的的電力是間歇性、較不穩定，再者再生能源生產成本較高，因此需要供給再生能源一些補貼，而當再生能源生產比例加高，就會大幅影響電力公司營運。

然而這種問題的解決方法可參考歐洲，歐洲許多國家有時候因為再生能源電力生產過多，而以「負電價」銷售給用戶。丹麥再生能源發電量最多時達到140%，可外銷剩餘電力賺取外匯。

綜觀全球兩大再生能源趨勢，第一，全球再生能源發電量真正有增長的是太陽能增長12%、風力發電4%，其餘再生能源的發電量都是大幅下跌，如生質能、小水力、生質燃料、海浪發電等，代表主流再生能源發電即為太陽能與風能；再者，未來十年內，由於科技進步促使太陽能單位發電價格將持續下降，十年內預估將下降59%。

全世界因為科技發展、政治考量、經濟計算，都漸漸走向再生能源，台灣也正走上這條正確的道路，期望能早日達成設定目標。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。