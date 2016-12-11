讓生命不再逝去 25萬人齊聚凱道爭取婚姻平權

12月10日為世界人權日，挺同婚團體在這天也舉辦「為婚姻平權站出來」音樂會，約25萬人走上凱道，晚間壓軸的音樂會，以雷射光在總統府上打出「修民法、爭平權」，以及象徵同志社群的六色彩虹。

立法院推動同性婚姻修法一波三折，近來凱道成為挺、反雙方較勁的主場，本(12)月3日，多個反同婚團體在凱道集會，要求「婚姻家庭，全民決定」，相隔一週，台灣同志諮詢熱線等挺同團體，也在凱道舉辦音樂會，力挺同婚法制化。

音樂會從下午3時開始，人潮卻是從中午就陸續湧入凱道，一度蔓延到仁愛路、信義路、中山南路等側，主辦單位估計，昨天從下午兩時到晚上八時半，吸引25萬人參與，是台灣史上最多人參與的同志運動。

民進黨立委尤美女、陳曼麗、林靜儀、段宜康，民進黨副秘書長徐佳青、時代力量立委林昶佐、洪慈庸等到場相挺，國民黨立委許毓仁、柯志恩、許淑華、蔣萬安等則錄製婚姻平權短片相挺。

總計有23組藝人響應齊力接唱相挺婚姻平權，包括舒米恩、羅美玲、羅霈穎、符瓊音等，香港歌手何韻詩在晚間7時登上凱道，她認為台灣是一個包容、多元的地方，在這裡看到25萬人為社會的多元和平等發聲，「我想說的是，我才是應該要謝謝你們」，因為今天能看到有這麼多人站出來，「亞洲地區、香港都要謝謝你們！」

音樂會還邀來同志與同志父母，上台講述自己的故事，也播放因性別歧視遭霸凌致死的葉永鋕母親所錄製的短片。當她鼓勵有同樣遭遇的人要「勇敢、做自己、爭取人權、不要怕」時，許多人紅了眼眶。

儘管晚間凱道現場開始飄雨，但仍有許多民眾堅持在場，撐傘、穿雨衣相挺，許多歌星也都冒雨獻唱，表達挺同婚的立場。



最後壓軸活動，主辦單位以雷射燈光，在總統府外牆投影出因性別歧視而逝去的生命的年份與姓名，然後是象徵同志的六色彩虹，以及「我們是人、我們有愛」和「修民法、爭平權」等訴求，場面感人。

主辦單位之一、台灣同志家庭權益促進會理事長王小屋表示，同性戀組成的家庭，和異性戀並沒有什麼不同，大家都是一樣包尿布、泡奶粉，也都一樣為社會打拚。但台灣的法律卻不保障同性婚姻，今天那麼多人站出來，就是要告訴政府，「同志等待的時間已經太久了，國家欠我們太久了。」



同志諮詢熱線資深研究員呂欣潔表示，今天的音樂會不會結束，而是一個開始。立法院預計26日排審婚姻平權法案，主持人呼籲，所有支持人權與自由的民眾，在這一天重返立院，「讓我們為下一代，創造一個沒有歧視的平等世界。」

主導修法的立委尤美女指出，26日必信守決議，將婚姻平權法案送出司法委員會。她估計明年四月初總質詢完成、加上黨團協商，最快明年五、六月有結果。若有人打算提出專法，她希望26日前提出，「不要以專法、藉口拖延時間。」