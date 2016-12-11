2016台灣文學獎贈獎典禮盛大舉行

普獲文壇認同的文學冠冕「台灣文學獎」，2016年贈奬典禮於12月10日在國立台灣文學館藝文大廳盛大舉行，圖書類長篇小說金典獎得主陳耀昌、圖書類散文金典獎得主郭強生與陳芳明、創作類劇本金典獎得主太陽卒、創作類原住民新詩金典獎得主沙力浪，五位金典奬得主均出席，齊聚一堂與民眾分享獲獎心情與榮耀，文化部丁曉菁政務次長致詞時表示「台灣文學獎」在台文館歷任館長的努力下，在台灣歷史中一路走來，得到成果與認同，文化部非常重視文化扎根，希望提供文學更好的資源，由大家一同找到方法推動發展，也將會全力支持，在這隆重的場合分享眾多文壇人士的喜悅，深感榮幸。



贈奬典禮時，台灣文學學會理事長向陽致詞時提到「台灣文學獎」對社會的意義，在於鼓勵孤獨寫作的作家們，恭喜所有入圍與得獎作家，也期許此獎項能受到更多的觀注與重視，讓等待天亮的作家們看到曙光。國立台灣文學館廖振富館長指出此獎項為國家舉辦奬金最高的文學獎項，藉著國家正式的管道，提供文壇創作者一個很好的舞台，對較少被關注的戲劇類劇本更是一大肯定，並透露明年文學獎將會有改變，會盡快招開討論會議並公布。



圖書類長篇小說金典獎：得主為陳耀昌《傀儡花》(INK印刻出版)，可獲獎金新台幣一百萬元，獎座一座。贈獎典禮時，陳耀昌首先感謝評審，肯定他這個從醫界跨足文壇的作家，表示因為寫作，而到台灣各地踏查，進入原住民地區，對原住民文化深感認同，並感謝家人的支持。評審彭瑞金認為長篇小說書寫不易，此次評審的五部作品經由慎重的討論，才決選出得獎作品，並期許官方能有更多方式來鼓勵出版。另外，入圍者有：邱致清《水神》(麥田出版)、阮慶岳《黃昏的故鄉》(麥田出版)、王定國《敵人的櫻花》(INK印刻出版)、馬家輝《龍頭鳳尾》(新經典文化出版)，也都獲得評審肯定，各獲贈入圍證書乙份。



圖書類散文金典獎：由郭強生《何不認真來悲傷》(天下文化出版) 與陳芳明《革命與詩》(INK印刻出版)共同獲得，各獲獎金十五萬元、獎座一座。贈獎典禮時，郭強生表示從小認識到不圓滿進而開始創作，透過寫作讓心裡不孤獨，對自己而言寫作是一條重生之路。陳芳明表示自己是將海外漂流18年的過程寫出來，為我們的歷史做一個見證，沉澱與回顧自己的一生，謝謝台文館，獲奬感到非常光榮。評審宇文正認為散文最能呼應時代脈動，希望藉由奬項讓散文的深度、視野可以被看見，此次經過激烈的討論，散文金典奬第一次出現兩位得獎者共同獲奬，並恭喜得奬及入圍者。評審曾熱烈討論的入圍者有：陳栢青《Mr. Adult大人先生》(寶瓶出版)、阿潑《介入的旁觀者》(麥田出版)、袁瓊瓊《滄桑備忘錄》(九歌文化)，各獲入圍證書乙份。



創作類劇本金典獎：太陽卒〈閉上雙眼是種罪〉，可獲獎金三十萬元、獎座一座。他在贈獎典禮時除分享在台南讀小學的趣事，並謙虛表示不是自己多會寫，而是成長在一個可以創作的環境，以生活的養分促成創作，感謝家人與評審。評審林于立立認為戲劇跟一般文學類別不同，期許「台灣文學獎」能大力、持續支持劇本創作。入圍者則有：馮翊綱〈弄〉、沈台訓〈深坑無法正常顯示〉、許芃〈強迫意念〉，各獲入圍證書乙份。



創作類原住民新詩金典獎：沙力浪〈從分手的那一刻起〜南十字星下的南語島〉，可獲獎金二十萬元、獎座一座。沙力浪表示透過這首詩，希望能讓大家注意到語言的流失，使命感之下，仍會試著用族語書寫自己族群的故事，為族群留下隻隻片語。評審卜袞致詞時表示原住民文學是很特別的，能讓華語走到另一個境界，此次得獎作品跳脫傳統思維，深表肯定與嘉許。入圍者另有：多馬斯〈智者之語〉、李信．書達〈豐年祭Lalikit〉，各獲入圍證書乙份。

