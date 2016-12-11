最新消息：土耳其爆炸29死166傷 已逮捕10名嫌犯

土耳其驚傳疑似恐怖攻擊事件，外媒報導指出，伊斯坦堡市1座足球場於當地時間10日晚間10點半發生汽車炸彈攻擊，爆炸已造成至少29人死亡與166人受傷，土耳其總理阿斯蘭(Ahmet Arslan)稱這起炸彈事件為恐怖攻擊。

綜合外媒報導，該起爆炸事件發生在伊斯坦堡的沃達豐球場(Vodafone Arena)外，目標鎖定一輛載滿鎮暴警察的巴士，許多汽車被炸成殘骸，現場遍布屍塊，美聯社報導，這起爆炸已造成至少29人死亡與166人受傷，包括27位警察與2位民眾。目前尚不清楚誰發動這起攻擊。

土耳其內政部長索魯(Suleyman Soylu)表示，爆炸在當時的足球比賽結束後不久發生，「爆炸發生於比賽結束球迷散去後不久，據信是滿載爆裂物的1輛汽車，在我們的鎮暴警察部署地點引爆」，其中一起爆炸直接襲擊球場外，另一起疑似自殺炸彈客則在旁邊的馬奇卡公園(Macka)引爆。

路透社攝影記者說，許多鎮暴警察身受重傷，武裝警察封鎖了街道，警方使用高壓水砲將燒毀的汽車殘骸熄滅，在球場外的街道上，有2處發生火災。



尤瑪茲(Omer Yilmaz)在沃達豐球場正對面的多爾瑪巴赫切(Dolmabahce)清真寺擔任清潔工，他告訴路透社，「像地獄一樣，火焰直竄天空，我當時正在清真寺旁的咖啡廳喝茶。」



最新消息為，11日清晨，土耳其警方已逮捕10名嫌疑人，正進行調查。