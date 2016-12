外交部辦理「2017坎城青年創意競賽」臺灣代表隊選拔賽決賽暨頒獎典禮

為鼓勵我國青年發揮創意推廣臺灣,外交部於2016年再度與「 坎城國際創意節」在臺執行單位合作舉辦「 2017坎城青年創意競賽」臺灣代表隊選拔賽, 自10月25日至12月8日受理報名, 並訂於12月10日在淡江大學進行決賽暨頒獎典禮。



今年的報名參賽短片共有75部, 獲選之2組優勝團隊及作品分別為小美人魚x小比目魚的Name from Taiwan 及 BBDO Taiwan 的Kids Say What,其等除各獲得外交部頒發之新臺幣25萬元獎金, 並將代表臺灣前往法國參加2017年「坎城青年創意競賽」 全球總決賽。參賽團隊在競賽期間分別透過臉書Facebook、 YouTube、Twitter等社群媒體傳播, 引發許多網友正面迴響,並獲得多家媒體關注與報導。



主辦單位還特別邀請「日本電通」 公司越南分社創意總監岡村雅子、 韓國Cheil公司西班牙創意總監Breno Cotta,以及Name and Name公司創意總監Ian Perkins等曾多次擔任「坎城國際創意節」、「亞洲創意節」 之國際評審來臺,為參賽選手提供建議。



為使國際社會看見臺灣的獨特性,外交部已於2015年7月在Youtube影音平臺成立「潮臺灣」( Trending Taiwan)頻道,並在臉書設立粉絲專頁,積極充實影音內容; 該頻道目前已有300多部短片,值得推薦予外國友人。