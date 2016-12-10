1210世界人權日 關於人權你不可不知道的10大數字

12月10日是國際人權日。1948年的今天，聯合國通過了世界人權宣言，是國際人權保障的里程碑。這份文件是歷史上首次，對於基本人權該如何保障設立了全球性規範。時至今日，美媒整理出了10項大眾都應該知道的人權相關數據，這些數字你了解多少？

300,000: 保守估計目前世界上仍有 300萬名「娃娃兵」。這些男孩或女孩隸屬國家正規軍隊、或武裝反對陣營，他們上戰場最前線打仗、擔任間諜或守衛、參與自殺式攻擊或被迫淪為性奴隸。

370: 世界人權宣言是世界上被翻譯成最多種語言的文件。目前有370種語言版本。

21m: 世界上近乎兩千一百萬人是「強迫勞動」的受害者，這些人大多數是女性。 根據國際勞工組織的統計，非法人口販運的產值高達1千500億美元。

200m: 估計有超過2億位女孩或女人曾經歷殘忍的「女性割禮」，在她們4歲~14歲時被割除部分或全部的外生殖器以象徵貞潔。現在大約有300萬名女孩在「割禮」的危險下。

5: 世界上有5個國家通過，人民可以在官方文件的性別欄勾選男性、女性外的「其它」欄位。尼泊爾是其中之一。

4: 2015年單年度，有4個國家廢除死刑。

3m: 每年有超過300萬名五歲下的小孩，因為「環境相關」疾病去世。有更多因為環境因素例如水、空污問題生病。

30: 根據聯合國婦女組織統計， 如果性犯罪者（ex強姦犯）跟受害者有婚姻關係，或最終跟受害者結婚了，有超過30個國家會免除他的罪刑。世界上有三分之一的女性曾經歷性暴力、或一般的身體暴力──加害人通常是她們的親密伴侶。

2015: 去年，針對跨性別者的謀殺案創下歷史新高，大部分受害者是有色的跨性別女性。

15m: 全球有1500萬的女孩，從來沒有機會上小學念書。世界上的不識字人口有2/3是女性。