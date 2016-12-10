義美宅食料理賽 各路好廚端出創意美味

第一屆「義美創意宅食」料理比賽今（10）日登場，吸引各路宅神好廚以義美「古早味滷肉凍」入菜，發揮絕佳創意，並隨即於下午舉行頒獎典禮。

為鼓勵民眾在家簡單做料理,義美食品推出創意宅食比賽, 以「古早味滷肉凍」為主要食材及比賽主題，做出完整套餐，並規定每道料理預算需在台幣500元內，藉此推廣在家做料理，也能簡單、快速、經濟又安心。

滷肉是台灣最常見的料理,也是最經典、最具台灣特色的家常菜。然而，忙碌的生活形態已是社會的普遍現象，外食成為人們的主食，好好煮一頓飯已成為一種奢求。

義美食品表示：「本次創意比賽，便是為了鼓勵民眾在家做料理而設。這是一場「古早・肉凍」對上「未來・宅食」的創意料理比賽。」

此次比賽的評審委員，請來食品安全專家文長安老師、徐近平老師、胡朝光主廚、以及營養師顏蕙君。現場也邀請到義美首此引進的日本拉麵品牌「麵家IROHA」會長栗原清前來觀賞頒獎典禮，共襄盛舉。

今年的比賽共有近200名好手前來參賽，並從眾多前來現場比賽的競爭者中，選出前三名、優選5名、佳作5名、與網路人氣獎24位。

獲得第一名料理金獎的李嘉明，以極富創意與巧思，且相當切合古早味主題的主食『餘暉之心』以及宅食『旭日洋洋』深獲評審青睞，予以金獎肯定。

李嘉明於賽後採訪時表示，對於能拿到冠軍感到非常高興；此次參賽，他在報名前一個月就開始進行準備，有時到三更半夜仍不間斷。

因為家住高雄，李嘉明從前一天晚上便前往台北，同時準備比賽的食材。他也表示，明年依然會參加義美的創意宅食料理比賽，也對自己相當有信心。