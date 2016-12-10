美國CIA：俄羅斯駭客動手腳 插手總統大選

川普當選，普丁也插一腳？美國中情局「高度確信」，在總統大選最後階段，俄羅斯曾多次暗中介入，力圖把川普推上總統大位。

《華盛頓郵報》周五（9日）報導，情報機構目前已經確認有幾位俄羅斯關聯人士，向維基解密 （Wikileak）洩漏多位民主黨人，包含希拉蕊競選總幹事波德斯塔（John Podesta）的被駭電郵，後續才有「電郵門」事件延燒。

中情局的報告指出，這些關聯人士距離莫斯科「一步遠」，正是俄羅斯慣用的「中間人」手段，在敏感的情報作戰時運用，讓俄羅斯保留彈性的否認空間。

郵報報導，一位美國官員表示，「情報界目前達成共識，認為俄羅斯的行為就是把賭注押在川普身上，希望藉維基解密打擊希拉蕊、拉抬川普聲勢。」

《紐約時報》也報導相關新聞，指出俄羅斯在駭進民主黨時也同布攻擊了共和黨全國委員會的電腦系統，其中只有民主黨的文件大量批露，共和黨則安然無恙。目前不清楚俄羅斯駭走多少共和黨的資料，但紐時認為，「俄羅斯支持川普」是過遠的假設。許多情報官員推敲，俄羅斯的本意無他，僅是打亂大選讓民眾質疑選舉的公信力。

維基解密的創辦人 Julian Assange 否認和俄羅斯的關聯。

川普的交接團隊周五晚上也發表聲明，「當初就是這些人說海珊手上持有大規模毀滅武器，後來證明子虛烏有。」「大選已經結束很久了，是時候向前看，『讓美國繼續偉大』。」