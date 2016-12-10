少見鎖喉降服技！ 不敗女王黃偵玲奪五連勝

台灣第一位女子格鬥家黃偵玲Jenny Huang，持續刷新她的不敗紀錄，上周五在馬尼拉的ONE Championship 賽事中，以一記精彩的「Gogoplata」絞技降服對手，個人戰績推向五勝零敗！

柔道好手出身的黃偵玲，此役對上地主April Osenio。第一回合開場Osenio就連串出拳、踢腿進攻，黃偵玲則保持防禦狀態，伺機近身。接著，Osenio冷不防地左腳上踢正中黃偵玲臉部，暫居上風。嘗試接腿摔失敗後，黃偵玲一記外割成功摔倒對手，把對峙帶向地面戰。Osenio地戰初始就封閉黃偵玲下位，幸而黃幾度正擊，奮力逃脫對方的「斷頭台」致命絞殺。



第一回合對戰未果，第二回合開局雙方互有忌憚，一開始僅緊張地對峙。黃偵玲首先進攻，以凌厲的勾拳一舉拿下對方後背，搶下回合主導權，不停變換位置，施展自己最擅長的寢技。Osenio 在壓制下最終掙脫降服，在她掙扎轉換相對位置時，黃偵玲迅速用三角緘 (omoplata) 、雙腳鎖住她的頸部。Osenio 肩頸被固定下，仍試圖站起反擊。黃這時使出少見的Gogoplata 窒息技，順勢雙腳壓迫Osenio的喉嚨，迫使她只得痛苦地叫停投降。

第二回合結果，黃偵玲以4:28取得優勝。這次的勝利推高她五勝零敗的不敗地位，也是ONE Championship 賽史上首度有人以Gogoplata降服對手。