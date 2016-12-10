機捷再推票價優惠 林口生活圈最高優惠20元

桃園捷運公司今（10）日宣布林口生活圈的長庚醫院A8站、林口A9站，新莊副都心A4站、泰山A5站，以及山鼻A10站、坑口A11站、泰山貴和A6站，優惠最高到20元，最低也有優惠到5元。

桃園捷運公司表示，機場捷運優惠票價，繼定期票、團體票折扣優惠之後，再推直達車站3公里鄰近區間同價優惠方案，受惠區間車站包括林口生活圈的長庚醫院A8站、林口A9站，新莊生活圈的新莊副都心A4站、泰山A5站，以及鄰近前述區間的山鼻A10站、坑口A11站、泰山貴和A6站，優惠最高到新台幣20元，最低也有優惠到5元。

這項新推出的票價優惠方案，是依據專家與沿線北北桃三市代表組成票價審議委員會的兩點決議事項辦理：一、桃捷所提票價方案依運價率計算公式，並考量成本、法規等擬訂，原則同意桃捷公司所提之票價方案，請桃捷公司細算後報市府核定；二、請桃捷公司於正式營運前提出多元行銷優惠方案，以利提升運量。

桃捷表示，在直達車停靠的A8長庚醫院站，周邊3公里範圍內的A7體育大學站，和A9林口站兩個屬於同生活圈的普通車站，一併以最低價格計算，換句話說，如果從A1台北搭到A7體育大學、A8長庚醫院、A9林口三站，都只以同區間最便宜的A7站的80元計算。因此，原本標準票價，A1台北到A7體大價格80元，A8長庚90元、A9林口100元，現在都只收取最優惠的80元票價。